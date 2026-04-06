Τυχερά παιχνίδια: Στα 16,73 δισ. ευρώ το 2025 - Το online «σήκωσε» την αγορά και τα έσοδα του Δημοσίου

Με σαφή ενίσχυση της δυναμικής της ολοκληρώθηκε το 2025 για την αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος εισέρχεται σε φάση σταθερής ανάπτυξης, με αιχμή το διαδίκτυο.

Τα συνολικά πονταρίσματα ανήλθαν σε 16,73 δισ. ευρώ, έναντι 15,66 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 6,9%, ενώ τα μικτά έσοδα των παρόχων διαμορφώθηκαν σε 3,07 δισ. ευρώ από 2,88 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,7%.

Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η επίδοση στα δημόσια έσοδα, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε 1,16 δισ. ευρώ (από 1,04 δισ. ευρώ το 2024), σημειώνοντας αύξηση 11,3%.

ΟΠΑΠ: Σταθερή άνοδος, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς

Ο ΟΠΑΠ (πρακτορεία και VLTs) διατήρησε την κυρίαρχη θέση του, με πονταρίσματα 7,36 δισ. ευρώ το 2025 από 7,14 δισ. ευρώ το 2024 (+3,1%). Τα μικτά έσοδα ανήλθαν σε 1,49 δισ. ευρώ από 1,44 δισ. ευρώ (+3,9%), ενώ τα δικαιώματα του Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε 187,6 εκατ. ευρώ από 177,4 εκατ. ευρώ (+5,7%). Ο φόρος στα κέρδη παικτών ανήλθε σε 139,1 εκατ. ευρώ από 127,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,3%. Η εικόνα παραπέμπει σε ώριμη αγορά με σταθερή, αλλά περιορισμένη δυναμική.

Διαδικτυακές εταιρείες: Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης

Οι διαδικτυακοί πάροχοι επιβεβαίωσαν τη θέση τους ως ο κύριος οδηγός της αγοράς Τα πονταρίσματα ανήλθαν σε 7,73 δισ. ευρώ το 2025 από 6,91 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,7%. Τα μικτά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,19 δισ. ευρώ από 1,07 δισ. ευρώ (+11,7%), ενώ τα δικαιώματα του Δημοσίου αυξήθηκαν σε 417,2 εκατ. ευρώ από 373,4 εκατ. ευρώ (+11,7%).

Η πιο εντυπωσιακή επίδοση καταγράφηκε στον φόρο παικτών, ο οποίος ανήλθε σε 319,7 εκατ. ευρώ από 265,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 20,3%. Σε απόλυτα μεγέθη, αυτό σημαίνει ότι μόνο από τον φόρο παικτών οι διαδικτυακοί πάροχοι απέφεραν επιπλέον 53,9 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο μέσα σε ένα έτος. Η κατηγορία αυτή αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της αγοράς και ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων.

Καζίνο: Θετική πορεία με ήπια δυναμική

Τα καζίνο κινήθηκαν επίσης ανοδικά, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς. Τα πονταρίσματα ανήλθαν σε 1,29 δισ. ευρώ από 1,25 δισ. ευρώ (+2,9%), ενώ τα μικτά έσοδα αυξήθηκαν σε 268,6 εκατ. ευρώ από 252,8 εκατ. ευρώ (+6,2%). Τα δικαιώματα του Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε 53,5 εκατ. ευρώ από 50,4 εκατ. ευρώ (+6,2%). Στην κατηγορία αυτή δεν εφαρμόζεται φόρος στα κέρδη παικτών.

Λαχεία: Μικρή άνοδος στον τζίρο - Πίεση στα έσοδα

Στα λαχεία, τα πονταρίσματα αυξήθηκαν οριακά στα 326,8 εκατ. ευρώ από 320,2 εκατ. ευρώ (+2,0%), όμως η κερδοφορία κινήθηκε αντίθετα. Τα μικτά έσοδα υποχώρησαν σε 114,6 εκατ. ευρώ από 116,8 εκατ. ευρώ (-1,9%), ενώ τα δικαιώματα του Δημοσίου μειώθηκαν σε 37,8 εκατ. ευρώ από 42,9 εκατ. ευρώ (-11,9%). Ο φόρος παικτών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 4,8 εκατ. ευρώ. Η κατηγορία εμφανίζει σημάδια κόπωσης, παρά τη συγκράτηση του τζίρου.

Ιππόδρομος: Συνεχίζεται η καθοδική πορεία

Ο ιππόδρομος παραμένει σε τροχιά συρρίκνωσης, με πονταρίσματα 25,4 εκατ. ευρώ από 27,2 εκατ. ευρώ (-6,7%). Τα μικτά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 6,4 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. ευρώ (-6,3%), ενώ τα δικαιώματα του Δημοσίου μειώθηκαν σε 645 χιλιάδες ευρώ από 682 χιλιάδες ευρώ (-5,4%). Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πτώση στον φόρο παικτών, που περιορίστηκε σε 118 χιλιάδες ευρώ από 212 χιλιάδες ευρώ (-44,3%). Η συνολική εικόνα παραμένει αρνητική σε όλα τα επίπεδα.

Δημόσια έσοδα: Το online κάνει τη διαφορά

Τα δικαιώματα του Δημοσίου από τα παίγνια ανήλθαν σε 696,8 εκατ. ευρώ από 644,8 εκατ. ευρώ (+8,1%), ενώ ο φόρος στα κέρδη παικτών έφτασε τα 463,7 εκατ. ευρώ από 398,1 εκατ. ευρώ (+16,5%). Συνολικά, τα κρατικά έσοδα από την αγορά τυχερών παιγνίων ανήλθαν σε 1,16 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 11,3%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαδικτυακές εταιρείες, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά τόσο μέσω των δικαιωμάτων όσο και μέσω της σημαντικής αύξησης του φόρου παικτών.

Ενώ τα έσοδα αυτά ενισχύουν σημαντικά τα ταμεία του Δημοσίου, στην αγορά εκφράζονται ανησυχίες ότι η επιβολή νέων φορολογικών επιβαρύνσεων ενδέχεται να ανακόψει αυτή την πορεία, ωθώντας μέρος των παικτών προς τον παράνομο τζόγο.

Η μεγάλη εικόνα

Το 2025 επιβεβαιώνει τη μετατόπιση της αγοράς προς το διαδίκτυο. Οι online πάροχοι ενισχύουν διαρκώς τη θέση τους, ενώ οι παραδοσιακές κατηγορίες κινούνται με σαφώς πιο συγκρατημένους ρυθμούς ή και υποχωρούν. Η αγορά αναπτύσσεται, αλλά με άνισους όρους — και το κέντρο βάρους μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα στο ψηφιακό περιβάλλον, με το ρυθμιστικό πλαίσιο να αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των επόμενων ετών.