Καταδίκη-ορόσημο στη Σκωτία: Φυλάκιση 8 ετών σε άνδρα για τον θάνατο της κακοποιημένης συζύγου του

Ιστορική απόφαση στη Σκωτία καταδικάζει άνδρα για ανθρωποκτονία, καθώς η κακοποίηση οδήγησε τη σύζυγό του να πέσει από γέφυρα.

Μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για τη δικαιοσύνη στη Σκωτία κατέληξε στην καταδίκη ενός άνδρα για ανθρωποκτονία, παρά το γεγονός ότι το θύμα έβαλε τέλος στη ζωή του. Το δικαστήριο έκρινε ότι η συστηματική κακοποίηση που υπέστη η 28χρονη Κίμπερλι Μιλν από τον σύζυγό της, Λι Μιλν, ήταν καθοριστικός παράγοντας που την οδήγησε στην απελπισμένη πράξη της.

Η Κίμπερλι Μιλν έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2023, όταν έπεσε από οδική γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο Α90 στο Νταντί της Σκωτίας και στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενα οχήματα. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν επρόκειτο για μια απλή αυτοκτονία, αλλά για μια τραγική κατάληξη μιας μακράς περιόδου ενδοοικογενειακής βίας και ψυχολογικής κακοποίησης.

Ο 40χρονος Λι Μιλν καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ θα παραμείνει υπό επιτήρηση για τρία χρόνια μετά την αποφυλάκισή του. Παράλληλα, κρίθηκε ένοχος και για ξεχωριστή κατηγορία ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Κίμπερλι υπέστη σοβαρή και συστηματική βία κατά τη διάρκεια των 18 μηνών που προηγήθηκαν του θανάτου της. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν περιστατικά στραγγαλισμού, αρπαγής από τα μαλλιά, ξυλοδαρμού, καθώς και συνεχή λεκτική κακοποίηση. Σε κατάθεσή της πριν από τον θάνατό της, η ίδια είχε περιγράψει σκηνές έντονης ζήλιας και επιθετικότητας από τον σύζυγό της, ο οποίος εξοργιζόταν ακόμη και με παλαιότερα μηνύματα στο κινητό της.

Μάρτυρες κατέθεσαν ότι το βράδυ της τραγωδίας, η γυναίκα φαινόταν εμφανώς τρομοκρατημένη. Μια αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο άνδρας την είχε παγιδεύσει σε έναν τοίχο, ενώ εκείνη «κουλουριαζόταν από φόβο» και δεν αντιδρούσε. Υλικό από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκε στο δικαστήριο έδειχνε την Κίμπερλι να προσπαθεί να απομακρυνθεί, να κρύβεται και να ακολουθεί τον σύζυγό της εμφανώς υποταγμένη και φοβισμένη.

Σύμφωνα με το BBC, η δικαστής, λαίδη Ντράμοντ, ανέφερε κατά την ανακοίνωση της ποινής ότι η Κίμπερλι «έφτασε σε τέτοιο σημείο απόγνωσης εξαιτίας των πράξεών του, ώστε να σκαρφαλώσει στο προστατευτικό κιγκλίδωμα της γέφυρας και να πέσει στο κενό». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συγκλονιστικές δηλώσεις της οικογένειας του θύματος, που περιέγραψαν την 28χρονη ως «μοναδική» και βαθιά αγαπητή.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη δίωξη αυτού του είδους στη Σκωτία, όπου ένας δράστης κρίθηκε ποινικά υπεύθυνος για θάνατο που επήλθε μετά από αυτοκτονία, λόγω της κακοποίησης που είχε προηγηθεί.

Η επικεφαλής της νομικής ομάδας της εισαγγελίας τόνισε ότι η υπόθεση επιχείρησε να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: κατά πόσο ένας σύντροφος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος όταν η κακοποίηση οδηγεί το θύμα στην αυτοκτονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συμπεριφορά του κατηγορούμενου αποτέλεσε «σημαντικό παράγοντα» για την απόφαση της γυναίκας να δώσει τέλος στη ζωή της.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας χαρακτήρισε τον δράστη «βίαιο νταή», επισημαίνοντας ότι δεν ανέλαβε ποτέ πλήρως την ευθύνη των πράξεών του και προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη στο ίδιο το θύμα.

Η υπόθεση αναμένεται να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο, ενισχύοντας την αναγνώριση της ενδοοικογενειακής βίας ως καθοριστικού παράγοντα σε τραγικές απώλειες ζωής και ανοίγοντας τον δρόμο για αντίστοιχες διώξεις στο μέλλον.