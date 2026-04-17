Γυναίκα στην Κίνα πέταξε 162 χιλιάδες δολάρια από το παράθυρο, επειδή τσακώθηκε με τον άνδρα της. Respect

Αν σε παρηγορεί, το περιστατικό έλαβε χώρα στην Κίνα, συνεπώς όχι δεν έχασες την ευκαιρία να λάβεις ένα γενναίο δώρο.

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν συχνά την ατάκα «δεν βρέχει λεφτά», πρέπει να σου πούμε, ότι στην επαρχία Guangdong της Κίνας πολλοί ήταν εκείνοι που είδαν αυτό το άπιαστο όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Ναι, ναι κι όμως. Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, μια γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της και απλώς πέταξε στο κενό κάτι παραπάνω από 162.000 δολάρια. Έτσι απλά.

Όπως μπορείς να φανταστείς, επικράτησε πανικός στη γειτονιά, διότι στα καλά καθούμενα είδαν χιλιάδες χαρτονομίσματα να «ταξιδεύουν» στον ουρανό και τον δρόμο, δίχως να γνωρίζουν από που προέρχονται. Να σημειωθεί, πως το διαμέρισμα της εν λόγω γυναίκας βρισκόταν αρκετά ψηλά, συνεπώς χρειάστηκαν μερικά λεπτά, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει και «βρέχει» λεφτά.

Η γυναίκα από την Κίνα που έγινε viral, πετώντας από το μπαλκόνι 162.000 δολάρια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail, η γυναίκα φαίνεται πως οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, μετά από έναν έντονο καυγά που είχε με τον σύζυγό της, χωρίς, όμως, να έχουν διαρρεύσει περαιτέρω πληροφορίες. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει, πως προέβη σε αυτό το απρόσμενο ξέσπασμα, μετά από ένα δυσάρεστο νέο που έμαθε για την υγεία ενός οικογενειακού προσώπου.

Woman throws $162k in cash from Balcony after ‘fight with her husband.’ pic.twitter.com/walCRvzb31 — Temitope Hassan (@temihat) April 15, 2026

Κάτοικοι του συγκροτήματος διαμερισμάτων πάντως επιβεβαίωσαν πως επρόκειτο για γνήσια χαρτονομίσματα και όχι πλαστά, όπως πολλοί έσπευσαν να υποστηρίξουν. Στην υπόθεση δεν άργησε να εμπλακεί η αστυνομία, η οποία προέτρεψε τους περαστικούς και τους κατοίκους των γύρω πολυκατοικιών να επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν από τον δρόμο, διότι αναμένεται να ξεκινήσει σχετική έρευνα.

Μπορεί, λοιπόν, αυτός ο φημολογούμενος καυγάς με τον σύζυγό της να την έθεσε εκτός εαυτού, ωστόσο έγινε viral και τις τελευταίες ώρες όλοι συζητάνε για τη γυναίκα που σκόρπισε στον αέρα 162.000 δολάρια.

