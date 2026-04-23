Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι και έφυγε. Η γυναικοκτονία της Ελευθερίας είναι άλλη μια μαύρη σελίδα - Ως πότε;

Την έλεγαν Ελευθερία Γιακουμάκη. Ήταν 43 ετών και μητέρα τριών παιδιών. Πέθανε, επειδή ο πρώην σύντροφός της αποφάσισε να στρέψει το όπλο προς το μέρος της και να την πυροβολήσει εξ επαφής στο κεφάλι. Ύψωσε το χέρι του στο πρόσωπό της και απλώς πάτησε τη σκανδάλη σαν η Ελευθερία να μην ήταν άνθρωπος, σαν η ανθρώπινη ζωή να είχε μηδενική αξία. Το ημερολόγιο γράφει 19 Απριλίου 2026 - η ημέρα που η Ελευθερία έχασε τη ζωή της από το χέρι του πρώην της - και η Ελλάδα μετράει ακόμα μία γυναικοκτονία. Θυμός. Αγανάκτηση. Απέραντη θλίψη. Ως πότε θα μετράμε θύματα; Ως πότε η γυναικεία ζωή θα εξαρτάται από το πάτημα μιας σκανδάλης;

Το χρονικό της γυναικοκτονίας στην Κρήτη που έχει σοκάρει το πανελλήνιο

Αυτό το πρωινό της Κυριακής έμελλε να είναι το τελευταίο για την Ελευθερία Γιακουμάκη. Έφυγε από το σπίτι της με το αυτοκίνητό της, αφήνοντας σημείωμα στα παιδιά της, ότι θα επιστρέψει σύντομα, όπως κάθε άλλη φορά. Μόνο που αυτή τη φορά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στην αστυνομία, με τις αρχές να ερευνούν κάθε βήμα της, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη της.

Την ίδια στιγμή, στο κάδρο του βασικού υπόπτου βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της. Σε κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία, ισχυρίστηκε πως δεν είχαν καμία επαφή, ούτε γνωρίζει πού βρίσκεται και πως η σχέση τους είχε ολοκληρωθεί πριν από δύο μήνες με απόφαση της ίδιας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 40χρονος είχε τοποθετήσει gps στο αυτοκίνητο του θύματος, ώστε να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της. Ανάμεσά τους υπήρχε μεγάλη ένταση, ενώ εκείνος φέρεται να την πίεζε να τα ξαναβρούν.

Η αστυνομία έχει στα χέρια της πλούσιο υλικό από κάμερες ασφαλείας και σήματα κινητού, χαρτογραφώντας τα βήματα του 40χρονου εκείνο το πρωινό της 19ης Απριλίου. Ο ίδιος φέρεται να τη σκότωσε χωρίς καν να προηγηθεί συζήτηση και έπειτα να σκηνοθέτησε ατύχημα με τη μηχανή, ώστε να καλύψει το έγκλημα. Στη συνέχεια, οδήγησε το αυτοκίνητο της Ελευθερίας σε μια δύσβατη και απομονωμένη περιοχή - κοντά στο πατρικό σπίτι του - την οποία γνώριζε πολύ καλά.

Να σημειωθεί, πως την Τρίτη 21/4, ο 40χρονος βρέθηκε νεκρός το εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον προφήτη Ηλία, το οποίο επισκεπτόταν συχνά με την 43χρονη όσο διατηρούσαν σχέση. Ο ίδιος φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την κατάθεσή του στην αστυνομία, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για την ενοχή του. Ήταν πατέρας ενός κοριτσιού.

Πίσω από κάθε γυναικοκτονία υπάρχει μια κοινωνία που δεν κατάφερε να προστατέψει το θύμα

Η δολοφονία της Ελευθερίας δεν είναι ένα «μεμονωμένο περιστατικό» - είναι ένας ακόμη κρίκος σε μια αλυσίδα βίας που επαναλαμβάνεται με τρομακτική συχνότητα. Κάθε γυναικοκτονία κουβαλά τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια και κάθε φορά, η κοινωνία μοιάζει να αιφνιδιάζεται, να θρηνεί και έπειτα να ξεχνά, μέχρι το επόμενο όνομα να προστεθεί στη λίστα. Το ερώτημα «ως πότε;» δεν μπορεί να μένει αναπάντητο, ούτε να εξαντλείται σε στιγμιαία οργή.

Και ύστερα έρχεται η σιωπή. Οι ζωές μετατρέπονται σε αριθμούς, σε τίτλους ειδήσεων που ξεθωριάζουν όσο περνούν οι ημέρες, ενώ πίσω τους μένουν οικογένειες να μετρούν ένα κενό που δεν γεμίζει. Και κάπως έτσι, η φρίκη επιστρέφει ξανά και ξανά, με διαφορετικά ονόματα, με τις ίδιες όμως σκιές. Μέχρι το επόμενο πρωινό που θα βαφτεί μαύρο, μέχρι την επόμενη γυναίκα που δεν θα γυρίσει σπίτι. Γιατί πίσω από κάθε τίτλο υπάρχει μια ζωή που χάθηκε άδικα και μια κοινωνία που δεν κατάφερε να την προστατέψει.