Ο Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας υποψήφιος αστροναύτης

Ο Αδριανός Γολέμης μίλησε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών για τις εμπειρίες του και την προετοιμασία για το διάστημα

Eίναι σπάνιο να συναντάς ανθρώπους που έχουν καταφέρει πολλά και ταυτόχρονα, να διατηρούν μια ισχυρή αίσθηση μετριοφροσύνης. Σε ένα φόρουμ όπως αυτό των Δελφών βρίσκει κανείς διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν εκείνοι που δεν έχουν κάνει πολλά αλλά νομίζουν ότι έχουν κάνει και τους διακρίνει μια πομπώδης αλαζονεία. Και υπάρχουν ευτυχώς και εκείνοι που έχουν πετύχει σημαντικά και σπάνια επιτεύγματα, είναι προσιτοί και αληθινοί. Ο Αδριανός Γολέμης ανήκει στους δεύτερους.

«Το να πετάξω αεροπλάνο μόνος μου και οι καταδύσεις σε μεγάλο βάθος ήταν ένα μικρό challenge»

Ο Γολέμης είναι υποψήφιος αστροναύτης και θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα βρεθεί στο διάστημα. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η διαδικασία γι' αυτό δεν ήταν κάτι το εύκολο. Ανάμεσα σε περίπου 22.000 υποψηφίους, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος τον διάλεξε γι' αυτή την αποστολή. «Η αστροναύτις από την Ιταλία, Σαμάνθα Χριστοφορέτι μου είχε πει πως οι πιθανότητες να με επιλέξουν είναι ελάχιστες, αλλά είναι σίγουρα μηδενικές αν δεν το προσπαθήσω καθόλου» επισήμανε ο ίδιος.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr