Ποιες αλυσίδες ένδυσης του εξωτερικού «έφτασαν» για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ολοένα και περισσότερες ξένες αλυσίδες μόδας προσελκύει τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά του λιανικού εμπορίου, με αρκετά διεθνή brands να επισφραγίζουν, το ένα μετά το άλλο, την είσοδό τους στην εγχώρια αγορά.

Εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού, οι ξένες αλυσίδες ένδυσης κάνουν την εμφάνισή τους στη χώρα μας είτε μέσω φυσικών καταστημάτων, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού, διεκδικώντας σημαντικά μερίδια αγοράς και επιχειρώντας να αφήσουν ισχυρό στίγμα στον χάρτη του σύγχρονου ελληνικό retail. Σε συνέχεια δε της έντονης κινητικότητας που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, η μαζική απόβαση των ξένων brands στη χώρα μας συνεχίζεται και εφέτος.

Από τη Θεσσαλονίκη το «ντεμπούτο» της αλυσίδας ένδυσης Mohito στην Ελλάδα

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά εγκαινίασε πρόσφατα η πολωνική αλυσίδα μόδας Mohito, ανοίγοντας στη Θεσσαλονίκη το πρώτο της φυσικό κατάστημα. Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας στη χώρα μας, το οποίο άνοιξε τις πύλες του πριν το Πάσχα στη συμπρωτεύουσα στη διεύθυνση Αγίας Σοφίας 28. Να σημειωθεί δε εδώ ότι η Mohito έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και τέσσερα χρόνια, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, ωστόσο πλέον έφτασε η ώρα και για το πρώτο φυσικό κατάστημα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο insider.gr