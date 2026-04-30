Από Hilton σε The Ilisian: Το εμβληματικό ξενοδοχείο επιστρέφει στο luxury hospitality

Δυναμικό ντεμπούτο έκανε στη ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας το πολυαναμενόμενο The Ilisian (πρώην Hilton), με τα στελέχη του να δηλώνουν ότι παρά τις ελάχιστες ημέρες λειτουργίας του και αψηφώντας τη γεωπολιτική συνθήκη που δείχνει να έχει φρενάρει εν γένει τον ρυθμό των κρατήσεων, εμφανίζει ήδη πληρότητα της τάξης του 50%. Το ανακαινισμένο τοπόσημο της πόλης, που άνοιξε τις πύλες του στις 23 Απριλίου 2026 ως ένα σύγχρονο urban resort, σηματοδοτεί ουσιαστικά την αναγέννηση ενός από τα πλέον εμβληματικά κτίρια της πρωτεύουσας, αν σκεφτεί κανείς ότι υποδέχθηκε τον πρώτο του επισκέπτη ήδη από το 1963.

Το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, καθώς εξελίσσεται σε έναν πολυδιάστατο προορισμό φιλοξενίας, γαστρονομίας και ευεξίας. Πρόκειται για ένα «city resort» που συγκεντρώνει λειτουργίες που συναντά κανείς συνήθως εκτός αστικού ιστού, επιχειρώντας να επανασυστήσει τη σχέση της Αθήνας με τη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο που είχε το Hilton για την πόλη.

