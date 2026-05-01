Γιατί οι Ιάπωνες καθαρίζουν καθημερινά τα απορριμματοφόρα;

Οι Ιάπωνες καθαρίζουν καθημερινά τα απορριμματοφόρα και ανέπτυξαν ειδικό σύστημα πλύσης, δείχνοντας ότι η καθαριότητα μέσα στο... πετσί τους

Στην Ιαπωνία, η καθαριότητα δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εσωτερικευμένη ανάηκη. Και αυτό φαίνεται ακόμα και εκεί που δύσκολα θα το περίμενε κανείς: στο πως αντιμετωπίζουν τα... απορριμματοφόρα. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, στην αποκομιδή απορριμμάτων αντιμετωπίζουν τα οχήματά τους με τόση προσοχή που περισσότερο θα άρμοζε σε έκθεση αυτοκινήτων παρά σε καθημερινή, «βρώμικη» δουλειά.

Στο τέλος κάθε βάρδιας, τα απορριμματοφόρα πλένονται σχολαστικά. Όχι επιφανειακά. Οι εργαζόμενοι καθαρίζουν εξωτερικά και εσωτερικά το όχημα, ακόμη και τα σημεία όπου εισέρχονται τα απορρίμματα, μια διαδικασία που θεωρείται απαραίτητη τόσο για τον έλεγχο των οσμών όσο και για τη διατήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής.

