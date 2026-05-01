Ακρίβεια: Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα στην αγορά, νέο κύμα ανατιμήσεων «βλέπει» η βιομηχανία τροφίμων
JTeam
1 Μαΐου 2026
Τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη αφορούν σε δύο εταιρείες, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί πολλές δεκάδες επιχειρήσεις.
«Φωτιά» εξακολουθούν να βάζουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οι τιμές των τροφίμων και άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, οι οποίες παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ελληνικά νοικοκυριά να «ασφυκτιούν» υπό το βάρος της ακρίβειας. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εισέρχεται στον τρίτο μήνα, το πέπλο της αβεβαιότητας σκεπάζει όλο και περισσότερο την ελληνική αγορά κι ενώ αρκετές εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων προειδοποιούν για νέο ανατιμητικό κύμα ενόψει, εάν δεν λήξει άμεσα η κρίση.
