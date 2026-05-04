Τι είναι ο χανταϊός από τον οποίο πέθαναν 3 άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

Νοσούν ακόμα τρία άτομα, εκ των οποίων δύο είναι μέλη του πληρώματους.

Τη νέα υγειονομική απειλή που εμφανίστηκε με την μορφή πιθανής επιδημίας από χανταϊό (hantavirus), σε Κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό παρακολουθεί στενά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), τονίζοντας πως ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός και πως δεν απαιτείται η επιβολή περιορισμών στα ταξίδια.

Στο Κρουαζιερόπλοιο καταγράφηκαν συνολικά έξι κρούσματα, εκ των οποίων μόνο το ένα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά πως αφορά χανταϊό, ενώ τρεις ασθενείς πέθαναν. Πρώτα κατέληξε εντός του πλοίου ένας 70χρονος Ολλανδός τουρίστας, ενώ νόσησε και η γυναίκα του ηλικίας 69 ετών που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε λίγες ημέρες μετά. Νοσούν ακόμα τρία άτομα, εκ των οποίων δύο είναι μέλη του πληρώματος, με τον ΠΟΥ να συντονίζει την επιχείρηση για την περίθαλψη των ασθενών και την σταδιακή εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr