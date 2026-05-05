Τα νούμερα πίσω από τους Metallica

Οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου στις 9 Μαΐου

Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, η Αθήνα γίνεται το πρώτο ευρωπαϊκό σημείο εκκίνησης μιας από τις μεγαλύτερες περιοδείες στην ιστορία του metal: οι Metallica ανεβαίνουν στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου, ανοίγοντας το νέο κεφάλαιο του M72 World Tour μπροστά σε ένα κοινό που περίμενε 16 χρόνια για αυτή τη στιγμή.

Πίσω όμως από τον θόρυβο της κιθάρας και την ένταση της σκηνής, υπάρχει μια άλλη ιστορία -αυτή των αριθμών. Μια περιοδεία που έχει ήδη προσελκύσει περίπου 4 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, συναυλίες με δεκάδες χιλιάδες θεατές ανά βραδιά και ρεκόρ προσέλευσης που φτάνουν έως και 151.000 άτομα σε διήμερα shows. Η παραγωγή τους, με σκηνή 360° που «καταπίνει» τα στάδια, δεν είναι απλώς ένα live -είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε κλίμακα βιομηχανίας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr