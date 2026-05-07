Στη Σιγκαπούρη, η κυβέρνηση αποφάσισε οι bullers των σχολείων να τιμωρούνται με “ραβδιές”. Ορίστε;

Στη βία δεν απαντάμε με βία. Αυτό ποιος θα το πει στην κυβέρνηση της Σιγκαπούρης;

Ας συμφωνήσουμε, ότι o σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι καταδικαστέος και ότι τα παιδιά που ασκούν βία σε συμμαθητές τους πρέπει να τιμωρούνται - πριν να είναι αργά. Ας συμφωνήσουμε, επίσης, ότι στη βία δεν πρέπει να αντιδράμε με βία και αυτό ισχύει καθολικά - ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, δύναμης ή κοινωνικής τάξης. Και αφού συμφωνήσαμε σε αυτά, να σου πούμε πως στη Σιγκαπούρη η κυβέρνηση εισάγει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι bullers των σχολείων θα τιμωρούνται με σωματική βία (ραβδιές).

Η απόφαση έρχεται έπειτα από πολύμηνη επανεξέταση της πολιτικής αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού στη χώρα, μετά και από μια σειρά περιστατικών bullying που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που παρουσιάστηκαν στο κοινοβούλιο, μαθητές (αγόρια) που εκφοβίζουν άλλους συμμαθητές τους – ακόμη και μέσω cyberbullying – θα μπορούν να τιμωρούνται με έως και τρεις «ραβδιές» ως «έσχατη λύση».

Στη Σιγκαπούρη απαντούν στη βία με βία - Η νέα νομοθεσία για το σχολικό bullying προκαλεί αντιδράσεις

Ο υπουργός Παιδείας της Σιγκαπούρης, Ντέσμοντ Λι, υπερασπίστηκε το μέτρο, υποστηρίζοντας πως η σωματική τιμωρία θα εφαρμόζεται μόνο όταν «όλα τα υπόλοιπα μέτρα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή, δεδομένης της σοβαρότητας της συμπεριφοράς». Όπως εξήγησε, η διαδικασία θα ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας: η τιμωρία θα πρέπει να εγκρίνεται από τον διευθυντή του σχολείου και να εκτελείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς.

Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται μόνο σε αγόρια μαθητές από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (ηλικίες 9-12 ετών) και άνω, καθώς η νομοθεσία της χώρας απαγορεύει τη σωματική τιμωρία γυναικών. Για τα κορίτσια προβλέπονται άλλες πειθαρχικές κυρώσεις, όπως αποβολές, κράτηση μετά το σχολείο, υποβάθμιση διαγωγής και άλλες σχολικές συνέπειες.

Ωστόσο, διεθνείς οργανισμοί όπως η UNICEF και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιτίθενται ξεκάθαρα σε τέτοιου είδους πρακτικές. Η UNICEF έχει επανειλημμένα τονίσει, ότι η σωματική τιμωρία επηρεάζει αρνητικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία των παιδιών, ενώ μπορεί να ενισχύσει μακροπρόθεσμα ακόμη πιο βίαιες συμπεριφορές.

Βέβαια, η χρήση της «ραβδιάς» δεν είναι κάτι καινούριο στη Σιγκαπούρη. Η δικαστική σωματική τιμωρία εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα – μια πρακτική που εισήχθη κατά τη βρετανική αποικιοκρατία τον 19ο αιώνα – και εξακολουθεί να επιβάλλεται σε άνδρες έως 50 ετών για αδικήματα όπως ληστείες, απάτες ή ακόμη και υπέρβαση της διάρκειας βίζας.

Σε σχετική έκθεσή του, ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι η σωματική τιμωρία παραμένει «ανησυχητικά διαδεδομένη» παγκοσμίως και προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 1,2 δισεκατομμύρια παιδιά ηλικίας 0-18 ετών υφίστανται κάθε χρόνο κάποια μορφή σωματικής τιμωρίας μέσα στο σπίτι τους.

Και κάπου εδώ γεννάται το προφανές ερώτημα: μπορεί μια κοινωνία να διδάξει στα παιδιά ότι η βία είναι παράπτωμα, χρησιμοποιώντας τελικά τη βία ως μέσο «σωφρονισμού»;

Με πληροφορίες από Daily Mail