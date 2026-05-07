Το 68% των κωδικών μπορούν να χακαριστούν σε μία μέρα

Ποιο λάθος κάνουν οι χρήστες

Το 68% των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο μπορεί να παραβιαστεί μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραβιασμένων κωδικών είτε ξεκινά είτε καταλήγει σε αριθμό - ένα συνηθισμένο μοτίβο που τους καθιστά πιο ευάλωτους σε επιθέσεις brute force.

Τέλος, οι χρήστες φαίνεται να προτιμούν δημοφιλείς λέξεις με θετικό πρόσημο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λέξη «Skibidi», η χρήση της οποίας στους κωδικούς που αναλύθηκαν αυξήθηκε κατά 36 φορές τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την άνοδο της συγκεκριμένης διαδικτυακής τάσης.

