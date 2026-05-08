Ryanair: Κλείνει η βάση της στη Θεσσαλονίκη

Η απόφαση της Fraport να κλείσει την βάση της το χειμωνα σημοτοδοτεί την κατάργηση 12 δρομολογίων

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση και μια συνέντευξη Τύπου «πυροτέχνημα» που πραγματοποιήθηκε στο Sofitel του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, η Ryanair επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026-2027. Η αεροπορική εταιρεία αποσύρει τα τρία αεροσκάφη της που επιχειρούν από εκεί ενώ για την ίδια περίοδο ανέφερε ότι θα καταργήσει τις συνδέσεις από την Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά) και θα μειώσει τη χωρητικότητά της στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Jason McGuiness Chief Commercial Officer της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας προ ολίγου, οι χρεώσεις της Fraport αυξήθηκαν κατά +66% σε σχέση με τα προ-Covid επίπεδα, καθιστώντας την Ελλάδα μη ανταγωνιστική για τον χειμερινό τουρισμό. Η απόφαση της Fraport να κλείσει την βάση της το χειμωνα σημοτοδοτεί την κατάργηση 12 δρομολογίων που συνέδεαν την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με προορισμούς όπως το Βερολίνο, τα Χανιά, τη Φρανκφούρτη, τη Στοκχόλμη κ.ά.

