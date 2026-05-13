Michael: Τινάζει την μπάνκα η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Σπάει τα κοντέρ η βιογραφική ταινία για την ζωή του Βασιλιά της Ποπ, που ήδη ξεπέρασε το μισό δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. «Ασημένια» στο είδος της.

Σπάει τα κοντέρ το «Michael», η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, που ξεπέρασε το μισό δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του MJ, Τζααφάρ Τζάκσον, στον ομώνυμο ρόλο, η ταινία Michael ξεκίνησε δυναμικά στο πρώτο της Σαββατοκύριακο (24 - 26 Απριλίου) με παγκόσμιο ντεμπούτο 217 εκατ. δολαρίων, ακολουθούμενο από ένα δεύτερο με έσοδα σχεδόν 135 εκατ. δολαρίων διεθνώς.

Η ταινία που καταγράφει την καριέρα του Βασιλιά της Ποπ από την ηλικία των 10 ετών με τους αδελφούς του στους The Jackson Five μέχρι την περιοδεία για το άλμπουμ Bad το 1988 - κέρδισε σχεδόν 245,5 εκατ. δολάρια επί αμερικανικού εδάφους και 339,1 εκατ. δολάρια διεθνώς, με ένα παγκόσμιο box office σύνολο 584,6 εκατ. δολαρίων μέχρι σήμερα. Το φιλμ του «The Gloved One» κατέκτησε το «ασημένιο» ως η 2η βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, με «σεισμό» και στα μουσικά charts.

