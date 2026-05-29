Zero Wines: Tα καλύτερα κρασιά χωρίς αλκοόλ που ήρθαν στην Ελλάδα

Τα Mucho Mas αντιπροσωπεύουν το σύγχρονο drinking, έχουν ξεκάθαρη γεύση και νοστιμιά, χωρίς να μας βάζουν περιορισμούς ούτε στη διάθεση ούτε στην απόλαυση

Εδώ και τρία χρόνια περίπου επισκέπτομαι την Prowein μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις κρασιού στο Ντίσελντορφ και μια από τις εμμονές μου εκεί είναι να δοκιμάζω τα κρασιά χωρίς αλκοόλ. Είμαι αλήθεια πολύ περίεργη με αυτή την κατηγορία και έτσι έψαχνα να βρω αποδείξεις αν μπορεί να σταθεί ή γενικά αν έχει ενδιαφέρον για εμάς.

Αν και συνολικά τσέκαρα και γεύτηκα πολλές ετικέτες δεν βρήκα κάποια που να μπορεί να ισορροπήσει την απώλεια του αλκοόλ με τον αρωματικό και γευστικό χαρακτήρα της. Δυστυχώς τα περισσότερα δείγματα ήταν χωρίς νεύρο υπερτονίζοντας ότι κάτι λείπει.

Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα σε μια δοκιμή μιας νέας σειράς που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, τα Ισπανικά Mucho Mas, τα οποία με αιφνιδίασαν ευχάριστα αλλάζοντας την ετυμηγορία μου. Τελικά υπάρχουν κρασιά χωρίς αλκοόλ, που είναι σαν να έχουν αλκοόλ, γεμάτα και αρμονικά και μας προσφέρουν όλα τα γευστικά benefits χωρίς ενοχές, χωρίς περιορισμούς και χωρίς τον φόβο του αλκοτέστ.

