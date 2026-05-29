Οι Έλληνες founders που χτίζουν τους επόμενους κολοσσούς της AI

Πόντους στο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας το οποίο προσελκύει το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες επενδύσεις, προσφέρουν οι επιτυχίες των απόδημων.

Όταν μάλιστα αυτές αφορούν τον πολλά υποσχόμενο τομέα του AI, το αποτέλεσμα για το brand awareness της χώρας - η οποία κάνει φιλόδοξες προσπάθειες να εδραιωθεί ως κέντρο καινοτομίας της ευρύτερης περιοχής - είναι πολλαπλασιαστικό.

Δύο τέτοια παραδείγματα που χρήζουν προσοχής και επιβεβαιώνουν το παραπάνω είναι οι Αναστάσης Γερμανίδης και Γιάννης Αντώνογλου, συνιδρυτές της Runway και της Reflection AI. Πρόκειται για εταιρείες που έχουν εδραιωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε λίγα χρόνια από την ίδρυση τους, συνομιλούν με επιχειρηματικούς κολοσσούς όπως η Meta αλλά και με κυβερνήσεις, όπως αυτή των ΗΠΑ, ενώ εμφανίζουν εταιρική αξία που αθροιστικά ξεπερνά τα 30 δισ. δολάρια.

