Ιρλανδία: Η πιο... νεανική χώρα με σχεδόν 19% του πληθυσμού της να είναι παιδιά - Τι αποκαλύπτουν τα στατιστικά της Ευρώπης

Αυξήθηκε στα 451 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2025, ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης και της οριακής αύξησης των γεννήσεων σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία.

Οι πολυπληθέστερες χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να είναι η Γερμανία (με 84 εκατομμύρια, ή 19% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ), η Γαλλία (με 69 εκατομμύρια, ή 15% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ), η Ιταλία (με 59 εκατομμύρια, ή 13%), η Ισπανία (με 49 εκατομμύρια, ή 11%) και η Πολωνία (με 36 εκατομμύρια, ή 8%).

Συνολικά, αυτές οι 5 χώρες αντιπροσωπεύουν το 66% του πληθυσμού της ΕΕ. Στον αντίποδα, οι πιο μικρές πληθυσμιακά χώρες είναι η Μάλτα (574.000 άτομα, δηλαδή το 0,1% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ), το Λουξεμβούργο (682.000, σχεδόν 0,2%) και η Κύπρος (983.000, 0,2%).

Μέσα σε μια περίοδο 20ετίας, από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 1η Ιανουαρίου 2025, ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε από 435 εκατομμύρια σε 451 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4%. Σε αυτή την περίοδο, 19 χώρες της ΕΕ παρουσίασαν αύξηση του πληθυσμού τους, ενώ 8 κατέγραψαν μείωση.

