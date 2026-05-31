Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» για περισσότερους δικαιούχους και με υψηλότερες επιδοτήσεις

Μία νέα σημαντική παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος “Ανακαινίζω” το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου.

Στόχος του νέου προγράμματος το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνισης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στη λογική της αύξησης της προσφοράς κατοικίας, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το έντονο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αύξηση των επιδομάτων μετριάζει το κόστος, αλλά ενισχύει την ζήτηση και εντείνει την πίεση για αύξηση των τιμών στην αγορά κατοικίας.

