Αυτό είναι το όραμα για τα Attica ως το 2030

Την επόμενη φάση ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα σχεδιάζει η Ideal Holdings, έχοντας καταρτίσει ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα το 2030 και με γνώμονα ένα νέο κεφάλαιο για το premium retail στην Ελλάδα

Στόχος του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση των attica ως κορυφαίου premium retail προορισμού στην Ελλάδα, μέσω ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στην αγορά, αλλά και επέκτασή τους με νέους χώρους και εμπορικά concepts. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα επενδυθούν περί τα 58 εκατ. ευρώ μέσα στην πενταετία, από τα οποία τα 35 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε επαναλαμβανόμενες επενδύσεις, ενώ ένα ποσό ύψους 23 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε νέα concepts.

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