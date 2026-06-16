Εσύ ήξερες πόσα χρήματα μπορείς να διεκδικήσεις εάν ακυρωθεί η πτήση σου;

Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί εάν καθυστερήσει η πτήση σου; Να πάρεις μία «καλή» αποζημίωση.

Το νέο πλαίσιο που θεσπίζει η ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές μετά από 20 και πλέον χρόνια εξασφαλίζει έως 600 ευρώ βάζοντας παράλληλα τέλος στις χρεώσεις για αλλαγή ονόματος στο εισιτήριο και επιτρέποντας την δωρεάν μεταφορά προσωπικού αντικειμένου.

Οι ταξιδιώτες δικαιούνται αποζημίωση ή επαναδρομολόγηση εάν η πτήση καθυστερήσει πάνω από 3 ώρες, ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν, ή σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης (overbooking).

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