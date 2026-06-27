Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη για βιασμό – Διατάχθηκε νέα ποινή

Εφετείο στις ΗΠΑ διατήρησε την καταδίκη του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για βιασμό στο Λος Άντζελες, αλλά ζήτησε επανακαθορισμό της ποινής του.

Το Εφετείο στην Καλιφόρνια απέρριψε την προσπάθεια του πρώην ισχυρού παραγωγού του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, να ανατρέψει την καταδίκη του για βιασμό στο Λος Άντζελες, ωστόσο έκρινε ότι η ποινή του πρέπει να επανεξεταστεί, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη μακρά δικαστική του περιπέτεια.

Ο 74χρονος είχε καταδικαστεί το 2022 για τη σεξουαλική επίθεση σε μοντέλο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου L.A.-Italia και είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16 ετών. Η υπόθεση αποτέλεσε μέρος των πολλαπλών καταδικών του για σεξουαλικά εγκλήματα που έχουν συγκλονίσει τη βιομηχανία του θεάματος και πυροδοτήσει το παγκόσμιο κίνημα #MeToo.

Κατά την έφεση, η νομική του ομάδα υποστήριξε ότι ο δικαστής της δίκης δεν επέτρεψε την παρουσίαση συγκεκριμένων μηνυμάτων στο Facebook, τα οποία –όπως ισχυρίζονται– είχαν σεξουαλικό περιεχόμενο και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία της καταγγέλλουσας ή να ενισχύσουν τον ισχυρισμό περί άλλοθι.

Ωστόσο, το τριμελές δικαστικό σώμα απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, κρίνοντας ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εφάρμοσε σωστά τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας σχετικά με την προστασία των θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων. Όπως σημείωσε η δικαστής Μισέλ Κιμ, η εφαρμογή των κανόνων περί αποδείξεων δεν παραβίασε τα συνταγματικά δικαιώματα του κατηγορουμένου.

«Η εφαρμογή των κανόνων δεν στέρησε από τον κατηγορούμενο το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή να αμφισβητήσει τους μάρτυρες κατηγορίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Το Εφετείο απέρριψε επίσης το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι δεν έπρεπε να επιτραπεί η κατάθεση τεσσάρων γυναικών για παλαιότερες, μη διωκόμενες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης. Οι δικαστές έκριναν ότι η συγκεκριμένη μαρτυρία ήταν κρίσιμη, καθώς έδειχνε «συμπεριφορικό μοτίβο» του κατηγορούμενου.

Παρά την επικύρωση της ενοχής, το δικαστήριο έκρινε ότι η ποινή πρέπει να επανεξεταστεί. Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια για εξαναγκαστική στοματική σεξουαλική πράξη, 6 χρόνια για εξαναγκαστική σεξουαλική διείσδυση και 2 χρόνια για βιασμό, με το συνολικό άθροισμα να φτάνει τα 16 χρόνια κάθειρξης.

Η αρχική αυστηρότερη ποινή είχε δικαιολογηθεί από τον δικαστή με βάση προηγούμενη καταδίκη του στη Νέα Υόρκη για σεξουαλική επίθεση. Ωστόσο, αυτή η καταδίκη ακυρώθηκε αργότερα, γεγονός που –σύμφωνα με το Εφετείο– επηρεάζει πλέον τη νομιμότητα της αυστηρότερης ποινής στην Καλιφόρνια.

Για τον λόγο αυτό, το δικαστήριο έδωσε εντολή να γίνει νέα ακροαματική διαδικασία για την επιμέτρηση της ποινής, η οποία ενδέχεται να μειωθεί κατά δύο χρόνια, εφόσον επιβληθεί η μεσαία προβλεπόμενη ποινή για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ο εκπρόσωπος του πρώην παραγωγού, Τζούντα Ένγκελμάιερ, δήλωσε ότι η πλευρά του Γουάινσταϊν είναι απογοητευμένη από την απόφαση, αλλά θα συνεχίσει τη νομική μάχη, προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια.

«Δεν είναι το τέλος της διαδικασίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η υπεράσπιση εξακολουθεί να θεωρεί πως υπήρξαν σημαντικά νομικά σφάλματα στη δίκη.

Παράλληλα, ο Γουάινσταϊν αναμένεται να αντιμετωπίσει νέα εξέλιξη και στη Νέα Υόρκη, όπου έχει προγραμματιστεί νέα ποινή τον Σεπτέμβριο, μετά την επανακαταδίκη του για σεξουαλική επίθεση σε άλλη υπόθεση.

Η δικαστική του πορεία παραμένει έτσι ανοιχτή σε πολλαπλά επίπεδα, με τις υποθέσεις του να συνεχίζουν να απασχολούν τη δικαιοσύνη και τη διεθνή κοινή γνώμη.