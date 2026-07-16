Κανείς δεν κοίταζε στα παπούτσια: Το κύκλωμα των διαμαντιών που σόκαρε το Βιετνάμ

Οι πολύτιμοι λίθοι πωλούνταν στη βιετναμέζικη αγορά σε τιμές έως και 33% χαμηλότερες από τις επικρατούσες, γεγονός που τους καθιστούσε ιδιαίτερα ελκυστικούς για αγοραστές και εμπόρους

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίας διαμαντιών των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι αρχές του Βιετνάμ, με την αστυνομία να περιγράφει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να εισήγαγε παράνομα πολύτιμους λίθους στη χώρα, κρύβοντάς τους μέσα σε βαλίτσες, παπούτσια και ρούχα.

Σύμφωνα με τις έρευνες, το κύκλωμα φέρεται να καθοδηγούνταν από Ινδό υπήκοο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 31 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο κατάφερε να περάσει παράνομα στο Βιετνάμ περισσότερα από 30.000 διαμάντια, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 1,5 τρισ. ντονγκ (περίπου 57,1 εκατ. δολάρια).

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