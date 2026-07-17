Αντί για το Μουντιάλ, πήραν εκατoμμύρια followers - Oι πιο viral παίκτες του Instagram

Δεν σήκωσαν το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά κατέκτησαν τα social media. Οι ποδοσφαιριστές που έγιναν influencers εν μία νυκτί με «βουνό» ακολούθων

Μπορεί μόνο η Αργεντινή και η Ισπανία να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά υπάρχουν και άλλοι ωφελημένοι παίκτες από εθνικές που είδαν τις καριέρες τους να μεταμορφώνονται, καθώς δεκάδες εκατομμύρια νέοι ακόλουθοι συνέρρευσαν στους λογαριασμούς τους στα social media, μετατρέποντάς τους σε παγκόσμιες διασημότητες εν μία νυκτί, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Βοζίνια, ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, έφτασε από 50.000 ακόλουθους στο Instagram σε 1 εκατ. μέσα σε 24 ώρες μετά το 0-0 εναντίον της Ισπανίας και πλέον έχει ξεπεράσει τα 29,3 εκατ. followers. Σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι ποτέ δεν φανταζόταν ότι η εμφάνιση με τη χώρα του, το τρίτο μικρότερο έθνος σε πληθυσμό που έχει προκριθεί ποτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα τον έκανε ένα viral. Ο ίδιος, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «πολύ ικανοποιητική» και υποσχέθηκε «περισσότερα σύντομα».

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