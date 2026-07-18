Εφαρμογές παρακολούθησης περιόδου: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς δημοφιλείς εφαρμογές παρακολούθησης περιόδου διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Οι εφαρμογές παρακολούθησης του έμμηνου κύκλου έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως. Μέσα από αυτές, οι χρήστριες μπορούν να καταγράφουν την περίοδό τους, να παρακολουθούν την ωορρηξία, να σημειώνουν συμπτώματα, τη διάθεσή τους, ακόμη και πληροφορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη ή τη χρήση αντισύλληψης.

Ωστόσο, νέα έρευνα του ιδρύματος Mozilla φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές διαχειρίζονται τα ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα υγείας των χρηστών τους. Οι ερευνητές αξιολόγησαν έξι δημοφιλείς εφαρμογές παρακολούθησης περιόδου – Flo, Clue, Stardust, Spot On, Period Calendar και Euki – εξετάζοντας τόσο τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων όσο και τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά την εφαρμογή Stardust, η οποία διαφημίζει ότι προστατεύει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών της. Σύμφωνα με τη Mozilla, η εφαρμογή διαβιβάζει δεδομένα αναπαραγωγικής υγείας στην εταιρεία διαχείρισης δεδομένων RudderStack, χωρίς αυτή να αναφέρεται ρητά στην πολιτική απορρήτου της.

Μεταξύ των πληροφοριών που εντοπίστηκε ότι μεταφέρονται, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του BBC, περιλαμβάνονται η κατάσταση εγκυμοσύνης, η χρήση αντισύλληψης, οι μεταβολές της διάθεσης, η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος ή κράμπες. Η εταιρεία που αναπτύσσει την εφαρμογή απάντησε ότι η RudderStack χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως τεχνικός ενδιάμεσος για τη μεταφορά δεδομένων προς τα δικά της συστήματα ανάλυσης και ότι οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που μπορούν να ταυτοποιήσουν άμεσα τον χρήστη, όπως όνομα ή στοιχεία επικοινωνίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συνεργαζόμενη εταιρεία δεσμεύεται συμβατικά να μην αξιοποιεί ούτε να αποθηκεύει μακροπρόθεσμα τα συγκεκριμένα δεδομένα. Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κάθε επιπλέον διαβίβαση πληροφοριών αυξάνει τον κίνδυνο διαρροής, κυβερνοεπιθέσεων ή πρόσβασης από τρίτους μέσω δικαστικών διαδικασιών.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι περισσότερες εφαρμογές δεν διαβιβάζουν τα ίδια τα δεδομένα υγείας σε διαφημιστικές πλατφόρμες. Ωστόσο, αρκετές συλλέγουν και μεταφέρουν άλλου είδους πληροφορίες που αφορούν τη χρήση της εφαρμογής. Σε αρκετές περιπτώσεις αποστέλλονται αναγνωριστικά συσκευών ή μοναδικοί κωδικοί χρηστών σε υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης που ανήκουν σε εταιρείες όπως η Google, η Meta, η Microsoft και η TikTok. Αν και τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα πληροφορίες για την υγεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία διαφημιστικών προφίλ ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας ενός χρήστη σε διαφορετικές διαδικτυακές υπηρεσίες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και η πληροφορία πως κάποιος χρησιμοποιεί εφαρμογή παρακολούθησης περιόδου μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητη, ιδιαίτερα σε χώρες όπου ζητήματα αναπαραγωγικής υγείας συνδέονται με νομικές ή δικαστικές διαδικασίες.

Στην έρευνα εξετάστηκε και η εφαρμογή Spot On, που έχει αναπτυχθεί από τον οργανισμό οικογενειακού προγραμματισμού Planned Parenthood. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ίδια η εφαρμογή δεν μοιράζεται δεδομένα υγείας ούτε παρακολουθεί τους χρήστες. Ωστόσο, όταν κάποιος χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως το chatbot ή την αναζήτηση παρόχων υγείας, μεταφέρεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Σύμφωνα με τη Mozilla, η ιστοσελίδα εφαρμόζει λιγότερο αυστηρές πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επιτρέποντας τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το είδος των υπηρεσιών υγείας που αναζητά ο χρήστης σε εταιρείες ανάλυσης επισκεψιμότητας.

Από τις έξι εφαρμογές που εξετάστηκαν, η Euki ήταν η μοναδική που έλαβε ανεπιφύλακτη σύσταση από τους ερευνητές. Η βασική διαφορά της είναι ότι όλα τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα αποκλειστικά στη συσκευή του χρήστη και δεν μεταφέρονται στους διακομιστές της εταιρείας.

Επιπλέον, δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, γεγονός που επιτρέπει την ανώνυμη χρήση της εφαρμογής. Διαθέτει ακόμη και ειδική λειτουργία που εμφανίζει ψευδή δεδομένα σε περίπτωση που κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο χωρίς την άδεια του χρήστη.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή αποδεικνύει πως είναι τεχνικά εφικτό να αναπτυχθούν ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρουν λειτουργικότητα χωρίς να βασίζονται στην εκτεταμένη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα για τις εφαρμογές Flo και Clue, οι οποίες, σύμφωνα με τη Mozilla, δεν κοινοποιούν δεδομένα υγείας σε τρίτες εταιρείες.

Παρότι ενημερώνουν συνεργάτες διαφήμισης και ανάλυσης για τη χρήση της εφαρμογής, παρέχουν σαφείς πληροφορίες στις πολιτικές απορρήτου και δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιούν εύκολα αυτές τις λειτουργίες μέσα από τις ρυθμίσεις απορρήτου.

Οι ειδικοί συνιστούν στους χρήστες να διαβάζουν προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου πριν εγκαταστήσουν μια εφαρμογή υγείας, να ελέγχουν ποιες άδειες ζητούνται, αν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της παρακολούθησης για διαφημιστικούς σκοπούς και πού αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Όπως επισημαίνουν, οι εφαρμογές υγείας μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την καθημερινότητα, αρκεί οι χρήστες να γνωρίζουν με διαφάνεια ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες τους και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα όταν αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες υγείας, παραμένει βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.