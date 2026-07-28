Οδύσσεια: Ρεκόρ για τα εισιτήρια στην πρεμιέρα στην Ελλάδα

Η Οδύσσεια πήγε εξαιρετικά τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό

Με άνοιγμα εισιτηρίων που ξεπερνά τον πληθυσμό της Λάρισας και αγγίζει τον πληθυσμό του Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και της αστικής περιοχής της Πάτρας, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εξελίσσεται σε κινηματογραφικό φαινόμενο στην Ελλάδα.

Την πρώτη ημέρα προβολής (16/7), η ταινία - έπος για τον νόστο του Οδυσσέα έκοψε 151.415 εισιτήρια, ενώ έχουν προπωληθεί από τα Village Cinemas για την προβολή της στις κλειστές αίθουσες 153.000 εισιτήρια και έχουν δρομολογηθεί και επιπρόσθετες προβολές, καθώς η ζήτηση ξεπερνά κάθε προσδοκία.

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