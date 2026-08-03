Πυρκαγιές: Γιατί οι φωτιές γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγκτες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρέθυμνο, αλλά και τα μεγάλα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Αττική, τη Βοιωτία και την Κεφαλονιά, αποτελούν ακόμη μία υπενθύμιση ότι οι πυρκαγιές στη Μεσόγειο δεν εξελίσσονται πλέον όπως πριν από 20 χρόνια

Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι σήμερα μια φωτιά μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ένταση, να εξαπλωθεί ταχύτερα και να γίνει δυσκολότερα διαχειρίσιμη, ακόμη και όταν οι μηχανισμοί πυρόσβεσης είναι ισχυρότεροι από ποτέ. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η παρατεταμένη ξηρασία, η μείωση της υγρασίας στη βλάστηση και οι ολοένα συχνότερες ακραίες καιρικές συνθήκες αλλάζουν τη συμπεριφορά της φωτιάς σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, μετατρέποντας ακόμη και μια μικρή εστία σε μεγάλο μέτωπο μέσα σε λίγες ώρες. Οι πρόσφατες διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί πλέον πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά πραγματικότητα που καταγράφεται ήδη στα στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών.

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