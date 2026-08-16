Στην κορυφή του κόσμου: Οι Ελληνίδες αθλήτριες και οι Έλληνες αθλητές που σάρωσαν τα μετάλλια το καλοκαίρι του 2026

H Ελλάδα γράφει και το καλοκαίρι του 2026 μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της αθλητικής της ιστορίας, με τα μετάλλια να φτάνουν το ένα μετά το άλλο.

Το αθλητικό καλοκαίρι του 2026 θα το θυμόμαστε σίγουρα ως μια από τις πιο γεμάτες, συγκινητικές και απόλυτα επιτυχημένες αγωνιστικές περιόδους για τον ελληνικό αθλητισμό. Η ελληνική αποστολή σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα απέδειξε ότι διαθέτει τόσο το ταλέντο όσο και την απαραίτητη αγωνιστική πειθαρχία για να πρωταγωνιστεί στο ανώτατο επίπεδο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η δυναμική, ηγετική παρουσία των γυναικών αθλητριών, οι οποίες κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου σε αθλήματα όπως η ιστιοπλοΐα και η κωπηλασία, ενώ δίπλα τους οι κορυφαίοι Έλληνες αθλητές επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στον στίβο και την κολύμβηση.

Ακολουθεί η αναλυτική καταγραφή όλων των μεταλλίων που χάρισαν στην Ελλάδα οι αθλήτριες και οι αθλητές μας τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2026.

Ιστιοπλοΐα: Η ελληνική κυριαρχία στο Παγκόσμιο ILCA 4 & ο θρίαμβος στο Σοπότ

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA 4 (Αύγουστος 2026), η ελληνική ιστιοπλοΐα πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση. Οι νεαρές αθλήτριές και αθλητές μας έκλεψαν την παράσταση, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του αθλήματος τους ανήκει:

Ελένη Τριάντου: Η απόλυτη πρωταγωνίστρια της διοργάνωσης! Κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια , τερματίζοντας στην 1η θέση της γενικής κατάταξης κοριτσιών U18, καθώς και στην 1η θέση στην κατηγορία U16.

Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου : Σημαντική παρουσία στο βάθρο, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη γενική κατάταξη κοριτσιών, σφραγίζοντας τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση στην κορυφή.

Στέφανος Σαμαράς: Στην κατηγορία των αγοριών, πραγματοποίησε εξαιρετικές ιστιοδρομίες, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στη γενική κατάταξη.

Παράλληλα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus στο Σοπότ της Πολωνίας, οι Έλληνες ιστιοπλόοι κατέκτησαν συνολικά 8 μετάλλια (3 χρυσά, 4 ασημένια και 1 χάλκινο):

Κυριαζή Ζέρβα: Χρυσό μετάλλιο στα U17 κοριτσιών με 26 βαθμούς μετά από 13 ιστιοδρομίες.

Ευγενία Υβόννη Γεννηματά: Ασημένιο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία (U17 κοριτσιών) σε σύνολο 43 σκαφών.

Παναγιώτης Ιωάννου: Χρυσό μετάλλιο στους άνδρες με 16 βαθμούς ποινής μετά από 14 ιστιοδρομίες.

Ευάγγελος Κυριαζάκος: Χρυσό μετάλλιο στα U17 αγοριών.

Σπυρίδων Μοναστηριώτης: Ασημένιο μετάλλιο στα U17 αγοριών.

Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου: Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία γυναικών.

Ιωνίκα Οικονόμου: Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία U13 κοριτσιών.

Αντιγόνη Μανίκη: Χάλκινο μετάλλιο στη γενική κοριτσιών σε σύνολο 58 σκαφών.

Κωπηλασία: Το ιστορικό ορόσημο των 20 διεθνών μεταλλίων μέσα στο 2026

Η ελληνική κωπηλασία επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί μια από τις πιο σταθερές «μηχανές» παραγωγής διακρίσεων για τη χώρα μας, συμπληρώνοντας το εντυπωσιακό ορόσημο των 20 διεθνών μεταλλίων μέσα στη χρονιά!

Μηλένα Κοντού & Ελένη Διαβάτη: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ, το ελληνικό πλήρωμα πραγματοποίησε μια κούρσα τακτικής και απαράμιλλης δύναμης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Ευαγγελία Αναστασιάδου & Μηλένα Κοντού: Κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Πασχαλίνα Μουρατίδου & Γαβριέλα Λιόλιου: Χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Γαβριέλα Λιόλιου: Ανέβηκε στο βάθρο της ίδιας διοργάνωσης κατακτώντας και το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών.

Πέτρος Γκαϊδατζής: Αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών.

Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης & Ανδρέας Μπούρκας: Το χρυσό ελληνικό δίδυμο στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Στέφανος Ντούσκος: Ο χρυσός Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμα μία ευρωπαϊκή διάκριση στην πλούσια συλλογή του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ ανδρών.

Εθνική Ομάδα Εφήβων/Νεανίδων: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Φιλιππούπολη, τα ελληνικά πληρώματα επέστρεψαν με 1 χρυσό, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο μετάλλιο.

Στίβος: Η χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης Ελένη Ιακωβάκη & ο "βασιλιάς" Μίλτος Τεντόγλου

Η ελληνική παρουσία στον στίβο φέτος το καλοκαίρι έγραψε ιστορία, τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Όρεγκον, όπου η νέα γενιά των Ελληνίδων πρωταθλητριών έλαμψε στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ελένη Ιακωβάκη: Πραγματοποιώντας μια συγκλονιστική εμφάνιση στον τελικό των 400 μέτρων, η νεαρή αθλήτρια αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Με ένα εκπληκτικό φινάλε και χρόνο 52.38, η Ιακωβάκη δεν ανέβηκε μόνο στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αλλά διέλυσε ταυτόχρονα το πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες Κ18 και Κ20. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία που επιβεβαιώνει ότι η νέα γενιά του ελληνικού στίβου διαθέτει σπάνιο ταλέντο και ατσάλινη νοοτροπία νικητή.

Μίλτος Τεντόγλου: Ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε για πολλοστή φορά γιατί θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές της εποχής μας. Με ένα εκπληκτικό άλμα στα 8,44 μέτρα, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος ανδρών. Με την απόλυτη προσήλωσή του στον στόχο, χάρισε στην Ελλάδα ακόμα μία ιστορική στιγμή.

Έβελυν Μητροπούλου: Η νεαρή αθλήτρια εντυπωσίασε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στο άλμα εις μήκος με μια σπουδαία εμφάνιση που χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Ιουλιάννα Ρούσου: Πραγματοποιώντας μια συγκλονιστική κούρσα στον τελικό των 800 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, η 18χρονη αθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03.08, σφραγίζοντας τη διπλή ελληνική επιτυχία στο Όρεγκον.

Σπουδαίες εμφανίσεις σημείωσαν επίσης η Κατερίνα Στεφανίδη (6η θέση στον τελικό του επί κοντώ με 4,60 μ.), η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (τιμητική 4η θέση στον Μαραθώνιο βάδην) και η Παναγιώτα Τσινοπούλου (5η θέση στον ίδιο αγώνα βάδην).

Το πανελλήνιο ρεκόρ και το ασημένιο του Απόστολου Σίσκου

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση. Αγωνιζόμενος στον τελικό των 200μ. υπτίως, ο 21χρονος κολυμβητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Παράλληλα, κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53.81, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Διπλό χρυσό για τις αδερφές Αλεξανδρή

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι, οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή παρέδωσαν μαθήματα απόλυτης αρμονίας και τελειότητας στο νερό, κλέβοντας την παράσταση. Κατέκτησαν δύο χρυσά μετάλλια, επικρατώντας τόσο στο τεχνικό δίδυμο όσο και στο ελεύθερο δίδυμο! Οι εκπληκτικές εκτελέσεις τους και οι καθηλωτικές φωτογραφίες από τις προσπάθειές τους έκαναν τον γύρο του κόσμου, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό δίδυμο είναι ασταμάτητο.

Τζούντο: «Χρυσός» στα Σκόπια ο Ιωάννης Κωστελίδης

Στον μαχητικό αθλητισμό, η Ελλάδα πανηγύρισε άλλη μία κορυφαία διάκριση χάρη στον εκπληκτικό Ιωάννη Κωστελίδη. Ο 20χρονος Έλληνας τζουντόκα αναδείχθηκε ανίκητος στο Skopje Junior European Cup 2026! Αγωνιζόμενος στην κατηγορία των +100 κιλών, πραγματοποίησε μια αλάνθαστη πορεία σημειώνοντας 4 συνεχόμενες νίκες και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Τα αποτελέσματα του καλοκαιριού του 2026 δεν είναι μόνο αριθμοί και μετάλλια. Είναι η απόδειξη ότι η συστηματική δουλειά, το ταλέντο και η αφοσίωση αποδίδουν καρπούς. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους!