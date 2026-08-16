Επιθεώρηση εργασίας: Θωράκιση των χώρων εργασίας απέναντι στη βία και στην παρενόχληση

Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, περνώντας από την αντιμετώπιση των καταγγελιών στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαμόρφωση ασφαλών εργασιακών χώρων.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των περιστατικών που καταγγέλλονται, αλλά επεκτείνεται στην πρόληψη, στην ενημέρωση και στην εμπέδωση μιας κουλτούρας ασφάλειας, σεβασμού και προστασίας των εργαζομένων.

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