Τι έψαξαν οι Έλληνες στο Google φέτος το καλοκαίρι
JTeam
18 Αυγούστου 2026
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Νέα έρευνα καταγράφει τις καλοκαιρινές συνήθειες αναζήτησης με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην κορυφή και το κλιματιστικό να εκτοπίζει τον ανεμιστήρα.
Από τα εισιτήρια για τα νησιά μέχρι τα μαγιό, τα γυαλιά ηλίου και τα κλιματιστικά, το ελληνικό καλοκαίρι αποτυπώνεται σε όσα πληκτρολογούμε στη Google. Η Aurora Digital Marketing δημοσίευσε έρευνα που ανέλυσε 7.000 αναζητήσεις περίπου 800.000 τον μήνα για να δείξει τι απασχόλησε τους Έλληνες το καλοκαίρι του 2026.
Στην κορυφή βρίσκονται τα ταξίδια. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι η πιο δημοφιλής επιμέρους αναζήτηση, με 204.100 τον μήνα, ενώ τα ταξίδια μαζί με τα προϊόντα θάλασσας και παραλίας συγκεντρώνουν περίπου τα τρία τέταρτα του συνόλου.
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