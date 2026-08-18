Τι έψαξαν οι Έλληνες στο Google φέτος το καλοκαίρι

Νέα έρευνα καταγράφει τις καλοκαιρινές συνήθειες αναζήτησης με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην κορυφή και το κλιματιστικό να εκτοπίζει τον ανεμιστήρα.

Από τα εισιτήρια για τα νησιά μέχρι τα μαγιό, τα γυαλιά ηλίου και τα κλιματιστικά, το ελληνικό καλοκαίρι αποτυπώνεται σε όσα πληκτρολογούμε στη Google. Η Aurora Digital Marketing δημοσίευσε έρευνα που ανέλυσε 7.000 αναζητήσεις περίπου 800.000 τον μήνα για να δείξει τι απασχόλησε τους Έλληνες το καλοκαίρι του 2026.

Στην κορυφή βρίσκονται τα ταξίδια. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι η πιο δημοφιλής επιμέρους αναζήτηση, με 204.100 τον μήνα, ενώ τα ταξίδια μαζί με τα προϊόντα θάλασσας και παραλίας συγκεντρώνουν περίπου τα τρία τέταρτα του συνόλου.

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