Κινηματογραφική ληστεία στη Βιέννη: Έκλεψαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Ναζλί με τα 673 διαμάντια

Δύο άνδρες άρπαξαν μέσα σε λίγα λεπτά από μουσείο της Βιέννης ένα ιστορικό κολιέ 200 καρατίων με 673 διαμάντια, αξίας εκατομμυρίων.

Η αστυνομία της Αυστρίας έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό δύο ανδρών που φέρονται να βρίσκονται πίσω από μια εντυπωσιακή ληστεία σε μουσείο της Βιέννης. Στόχος τους ήταν ένα ιστορικό κολιέ από πλατίνα, συνολικού βάρους περίπου 200 καρατίων, διακοσμημένο με όχι ένα ή δύο, αλλά 673 διαμάντια, το οποίο είχε συνδεθεί με την αιγυπτιακή βασιλική οικογένεια.

Η ληστεία σημειώθηκε στο Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης, γνωστό ως MAK, και σύμφωνα με τις αρχές είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας κινηματογραφικής επιχείρησης. Οι δύο ύποπτοι φέρονται να εισήλθαν στο μουσείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, αγοράζοντας κανονικά εισιτήρια για την έκθεση, προτού κινηθούν προς την προθήκη όπου φυλασσόταν το πολύτιμο κόσμημα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, έσπασαν τη γυάλινη προθήκη χρησιμοποιώντας σφυρί και άρπαξαν το κολιέ μπροστά σε επισκέπτες που βρίσκονταν στον χώρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο, η τόλμη της ληστείας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέρα μεσημέρι και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό στο κοινό, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αυστριακές αρχές.

Το κολιέ της βασίλισσας Ναζλί

Το κόσμημα δεν ήταν απλώς ένα ακόμη πολύτιμο έκθεμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνόδευαν την έκθεση, το εντυπωσιακό κολιέ είχε κάποτε στην κατοχή της η βασίλισσα Ναζλί της Αιγύπτου.

Η Ναζλί είχε φορέσει το ιστορικό κόσμημα το 1939, στον γάμο της κόρης της, πριγκίπισσας Φαουζίας, με τον τότε διάδοχο του ιρανικού θρόνου Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος αργότερα έγινε Σάχης του Ιράν. Η ιστορία του κοσμήματος, επομένως, συνδέεται με δύο από τις πιο σημαντικές βασιλικές οικογένειες της Μέσης Ανατολής του 20ού αιώνα.

Η αξία του κοσμήματος είχε ήδη αποδειχθεί στην αγορά τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων. Το κολιέ είχε πωληθεί το 2015 από τον διάσημο οίκο δημοπρασιών Sotheby's στη Νέα Υόρκη έναντι 4,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η ιστορική και πολιτιστική του αξία θεωρείται πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε τιμή θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε μια δημοπρασία.

Την περίοδο της κλοπής, το κολιέ βρισκόταν σε έκθεση κοσμημάτων του MAK, η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο και περιλάμβανε περισσότερα από 300 έργα του διάσημου γαλλικού οίκου κοσμημάτων Van Cleef & Arpels. Η έκθεση συγκέντρωνε περίπου 200 μοναδικά και σπάνια αντικείμενα, προερχόμενα τόσο από τη συλλογή του μουσείου όσο και από την ιστορική συλλογή του οίκου.

Οι αρχές αναζητούν τους δύο υπόπτους

Η αυστριακή αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες των δύο ανδρών από τις κάμερες ασφαλείας του μουσείου, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό τους. Οι δράστες φαίνεται πως δεν είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους, γεγονός που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας.

Μετά τη ληστεία, αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της Βιέννης, ενώ χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος για την αναζήτηση των δραστών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αυστριακών μέσων ενημέρωσης, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ληστεία να πραγματοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας οργανωμένου εγκληματικού δικτύου. Η θεωρία αυτή δεν είναι ασυνήθιστη στον κόσμο των κλοπών έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων, όπου οι δράστες συχνά στοχεύουν σε συγκεκριμένα αντικείμενα υψηλής αξίας.

Μετά το περιστατικό, η προγραμματισμένη ξενάγηση της επόμενης ημέρας ακυρώθηκε, ενώ η έκθεση έκλεισε προσωρινά. Επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

Τα ευρωπαϊκά μουσεία στο στόχαστρο

Η ληστεία στη Βιέννη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εντυπωσιακών κλοπών που έχουν πλήξει ευρωπαϊκά μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς το τελευταίο διάστημα.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ληστές εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και κατάφεραν να διαφύγουν μέσα σε λίγα λεπτά με βασιλικά κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ημέρα με τη ληστεία στη Βιέννη, κλέφτες έπληξαν και τον περίφημο Θησαυρό της Βιλένα στην Ισπανία, μια συλλογή χρυσών αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προϊστορικές συλλογές της Ευρώπης.

Στην Ιταλία, η κατάσταση δεν είναι διαφορετική. Μέσα στον ίδιο μήνα, τέσσερα σημαντικά έργα του αναγεννησιακού ζωγράφου Αντονέλο ντα Μεσίνα κλάπηκαν από μουσείο στη Σικελία, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα οι ιταλικές αρχές είχαν ανακτήσει τρεις πίνακες των Πολ Σεζάν, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς που είχαν αφαιρεθεί από ιδιωτικό μουσείο κοντά στην Πάρμα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Europol, οι ληστείες σε ευρωπαϊκά μουσεία παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση όχι μόνο σε αριθμό αλλά και σε επίπεδο βίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες χρησιμοποιούν όπλα, βαριοπούλες, τσεκούρια ή ακόμη και εκρηκτικά για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αντικείμενα που έχουν επιλέξει εκ των προτέρων.

Η κλοπή του κολιέ της βασίλισσας Ναζλί αποτελεί έτσι ακόμη ένα επεισόδιο σε μια σειρά ληστειών που αναδεικνύουν τα σοβαρά κενά ασφαλείας αλλά και τη διαρκή απειλή που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί θεσμοί.