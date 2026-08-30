Πόλεμος για την αυτοκρατορία των 40 δισ. ευρώ του Del Vecchio – Οι οκτώ κληρονόμοι, η Ray-Ban και το αδιέξοδο

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του Leonardo Del Vecchio, ιδρυτή της Luxottica και ενός από τους πλουσιότερους Ιταλούς επιχειρηματίες, η μάχη για την περιουσία του, αξίας άνω των 40 δισ. ευρώ, όχι μόνο δεν έχει τελειώσει αλλά εισέρχεται σε νέα φάση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Delfin, η οικογενειακή holding που ελέγχει το μεγαλύτερο πακέτο της EssilorLuxottica και διαθέτει σημαντικές συμμετοχές σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Ιταλίας.

Νέο κεφάλαιο στην οικογενειακή διαμάχη άνοιξε η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Leonardo Maria Del Vecchio, τέταρτου γιου του ιδρυτή, από όλες τις διοικητικές θέσεις που κατείχε στην EssilorLuxottica.

Ο 31χρονος αποχωρεί από τη θέση του προέδρου της Ray-Ban και του chief strategy officer της EssilorLuxottica με ισχύ από τις 31 Αυγούστου, προκειμένου να επικεντρωθεί στις επενδυτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες του family office του, LMDV Capital. Η αποχώρησή του επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία και έρχεται έπειτα από μήνες έντασης με τον CEO και πρόεδρο Francesco Milleri.

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