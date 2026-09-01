Ferryhopper: Ποια νησιά προτίμησαν Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες το καλοκαίρι του 2026

Τις προτιμήσεις των Ελλήνων και των διεθνών ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι παρουσίασε η Ferryhopper

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας για την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου, η Αίγινα βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων, με αύξηση 21%, ενώ η Πάρος αναδείχθηκε ο δημοφιλέστερος νησιωτικός προορισμός για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr