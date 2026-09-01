«Πολλοί δεν ξέρουν πού βρίσκεται στον χάρτη»: Το νησί όπου ανακαλύψαμε μια άλλη πλευρά του καλοκαιριού

Με το ημερολόγιο να δείχνει πια τον μήνα Τρυγητή και τις διακοπές σιγά σιγά να τελειώνουν, σταματάμε για λίγο τον χρόνο, για αυτό το πανέμορφο νησί του Αιγαίου.

Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από εκείνες τις εκφράσεις για προορισμούς όπως κρυμμένος παράδεισος, κρυμμένο διαμάντι ή στολίδι κλπ. Πρώτον γιατί το ιδανικό μέρος για ταξίδια και διακοπές είναι σχετικό, δεύτερον γιατί όταν επισκέπτεσαι και ζεις ένα μέρος σου αφήνει χίλια πράγματα να έχεις να θυμάσαι και τρίτον, στην εποχή των social media, που σε ένα σκρολ θα βρεις τις ίδιες εκφράσεις και λέξεις σε κάθε δεύτερο ποστ ή άρθρο, ας ανακαλύψουμε κι άλλες λέξεις για να μιλήσουμε για όμορφα πράγματα.

Για τη Σκύρο, το νησί στ' ανοιχτά της Εύβοιας, έχουν γραφτεί διάφορα (όχι όσα θα έπρεπε), αλλά άπαξ και το επισκεφθείς, έχεις βρει πολλά περισσότερα να πεις από εκείνες τις κλισέ εκφράσεις ταξιδιωτικών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr



