Dyson CameraJet™: Η μοναδική οδοντόβουρτσα με κάμερα και πίδακα υγρού που εντοπίζει τα κενά ανάμεσα στα δόντια και απομακρύνει την πλάκα

Είναι μια οδοντόβουρτσα που ‘βλέπει’ μέσω κάμερας, εντοπίζει τα μεσοδόντια κενά, καθαρίζει με πίδακα υγρού, λειτουργεί ως υγρό οδοντικό νήμα, απελευθερώνει στοματικό διάλυμα, εκπαιδεύει στη σωστή τεχνική βουρτσίσματος, προσφέρει ζωντανή προβολή μέσω εφαρμογής και καταπολεμά την πλάκα με ακρίβεια. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Σήμερα, στο Παρίσι, ο James Dyson παρουσίασε έναν εντελώς νέο τρόπο καθαρισμού των δοντιών. Η Dyson CameraJet™είναι η μοναδική οδοντόβουρτσα με κάμερα, εξοπλισμένη με την τεχνολογία Οπτικής στόχευσης των μεσοδόντιων κενών, η οποία εντοπίζει τα κενά μεταξύ των δοντιών και πραγματοποιεί στοχευμένο καθαρισμό τύπου floss κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος.

Μια ενσωματωμένη macro κάμερα 100.000 pixels, με τη βοήθεια τεχνολογίας μηχανικής μάθησης, εντοπίζει, παρακολουθεί και προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τα κενά ανάμεσα στα δόντια, ενεργοποιώντας έναν πίδακα στοματικού διαλύματος ακριβώς στα σημεία όπου χρειάζεται.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα έξι ετών έρευνας, ανάπτυξης και μηχανικής καινοτομίας, με στόχο να επαναπροσδιορίσει κάθε πτυχή της παραδοσιακής στοματικής φροντίδας.

Εκεί όπου οι συμβατικές οδοντόβουρτσες δεν μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια τα μεσοδόντια κενά, η Dyson CameraJet™ μπορεί να τα αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, ενώ στις συμβατικές ηχητικές οδοντόβουρτσες, οι τρίχες μπορεί να «κολλήσουν» πάνω στην επιφάνεια των δοντιών και να περιορίσουν την κίνησή τους, η τεχνολογία μεταβλητής ηχητικής ταλάντωσης της Dyson έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί τις τρίχες σε συνεχή κίνηση.

Τέλος, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς πίδακες λεπτού τύπου «βελόνας», οι οποίοι διαπερνούν την πλάκα, ο κωνικός πίδακας της Dyson έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει αποτελεσματικά περισσότερη πλάκα, ενώ παράλληλα είναι πιο ήπιος με τα ούλα και το σμάλτο.

«Η χρήση οδοντικού νήματος είναι μια άβολη και χρονοβόρα διαδικασία. Λίγοι από εμάς το χρησιμοποιούμε, παρότι γνωρίζουμε ότι θα έπρεπε.

Οι μηχανικοί και οι επιστήμονες της Dyson έχουν αφιερώσει πολύ περισσότερο από μία δεκαετία στη μελέτη των συνηθειών στοματικής υγιεινής και στον τρόπο με τον οποίο συσσωρεύονται τα ανεπιθύμητα κατάλοιπα στο στόμα. Η έρευνά μας έδειξε ότι οι άνθρωποι παραλείπουν συστηματικά τα σημεία όπου σχηματίζεται η πλάκα: τα κενά ανάμεσα στα δόντια.

Θέλαμε να λύσουμε τρία βασικά προβλήματα: πώς να εντοπίζουμε αυτά τα κενά, πώς να αφαιρούμε αποτελεσματικά την πλάκα και πώς να βελτιώνουμε την απόδοση του βουρτσίσματος.

Συνδυάζοντας κάμερα, μηχανική μάθηση, ρευστοδυναμική ακριβείας, προηγμένες τεχνολογίες βουρτσίσματος, συνδεσιμότητα και Wi-Fi, η Dyson CameraJet™ παρουσιάζει έναν εντελώς νέο τρόπο διατήρησης της στοματικής υγείας.»

James Dyson, Ιδρυτής και Chief Engineer

Για δεκαετίες, οι καθημερινές συνήθειες στοματικής φροντίδας βασίζονταν σε ξεχωριστά βήματα: βούρτσισμα, οδοντικό νήμα και στοματικό διάλυμα. Ωστόσο, ελάχιστοι άνθρωποι ακολουθούν τις συστάσεις των οδοντιάτρων για καθαρισμό δύο φορές την ημέρα, κάθε μέρα. Οι 9 στους 10 δεν χρησιμοποιούν οδοντικό νήμα όσο τακτικά θα έπρεπε, ενώ κατά μέσο όρο αφιερώνουν μόλις 45 δευτερόλεπτα στο βούρτσισμα, πολύ λιγότερο από τα συνιστώμενα δύο λεπτά.

Τα σημεία που συνήθως παραλείπονται είναι τα μεσοδόντια διαστήματα, εκεί όπου ξεκινούν τα περισσότερα προβλήματα και όπου η πλάκα σχηματίζεται και σκληραίνει αρχικά. Με την πάροδο του χρόνου, η παραμένουσα πλάκα μπορεί να συμβάλει σε συνηθισμένα προβλήματα στοματικής υγείας, όπως κακοσμία, πέτρα, ερεθισμό των ούλων και τερηδόνα, καθιστώντας τα κενά ανάμεσα στα δόντια μία από τις σημαντικότερες περιοχές καθαρισμού.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Κατάστασης της Στοματικής Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2025, σχεδόν 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονται από παθήσεις της στοματικής κοιλότητας. Η κακή στοματική υγεία αναγνωρίζεται επίσης όλο και περισσότερο ως παράγοντας που συνδέεται με ευρύτερα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων και της νόσου Alzheimer.

Οπτική στόχευση των μεσοδόντιων κενών

Η κάμερα macro 100.000 pixel αξιοποιεί την τεχνολογία Οπτική στόχευσης των μεσοδόντιων κενών, τον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης της Dyson. Σαρώνει 28 εικόνες ανά δευτερόλεπτο για να εντοπίσει, να παρακολουθήσει και να προβλέψει τα κενά μεταξύ των δοντιών σε πραγματικό χρόνο.

Μέσα σε μόλις 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη στιγμή που η κάμερα εντοπίσει ένα κενό, η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα έναν κωνικό πίδακα στοματικού διαλύματος για καθαρισμό τύπου floss κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος.

Μόνο η Dyson διαθέτει κάμερα με Οπτική στόχευση των μεσοδόντιων κενών που επιτρέπει στοχευμένο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια καθώς βουρτσίζετε, αποτρέποντας τη συσσώρευση πλάκας.

Η Dyson CameraJet™ βασίζεται σε 16 εκατομμύρια γραμμές κώδικα και σε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης που έχει εκπαιδευτεί σε 470.000 οδοντιατρικές εικόνες που συλλέχθηκαν κατά την ανάπτυξη της συσκευής.

Κωνικός πίδακας

Οι ειδικοί της Dyson στη ρευστοδυναμική αφιέρωσαν χρόνια στην τελειοποίηση του σχήματος του πίδακα ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη απομάκρυνση της πλάκας.

Για την ακριβή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, η Dyson ανέπτυξε δικό της μοντέλο προσομοίωσης πλάκας μέσα από μια πενταετή συνεργασία με τη Σχολή Οδοντιατρικής του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

Οι παραδοσιακοί στοματικοί εκτοξευτές χρησιμοποιούν συχνά πίδακα τύπου «βελόνας», με λεπτή και διαπεραστική ροή υγρού. Κατά τις δοκιμές, αυτός ο τύπος πίδακα δημιουργούσε οπή στην πλάκα χωρίς να την απομακρύνει πλήρως.

Αντίθετα, ο κωνικός πίδακας της Dyson δημιουργεί ένα ευρύτερο κωνικό νέφος υγρού που σαρώνει και απομακρύνει την πλάκα συνολικά, ενώ λειτουργεί σε χαμηλότερη πίεση για μεγαλύτερη προστασία των ούλων και του σμάλτου.⁶

Τεχνολογία δοχείου Anti-Gravity™

Η συμπαγής δεξαμενή στοματικού διαλύματος χωρητικότητας 12,5 ml παρέχει την προτεινόμενη ποσότητα υγρού για έναν πλήρη καθαρισμό, χωρίς να γεμίζει υπερβολικά το στόμα.

Η Dyson CameraJet™ χρησιμοποιεί δεξαμενή anti-gravity με αντλία διαφράγματος και θάλαμο πίεσης που προσαρμόζονται κατά τη χρήση, ώστε να εξασφαλίζουν σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία ανεξάρτητα από τη γωνία κρατήματος.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα που λειτουργούν με λογική «καλαμάκι μέσα σε δοχείο» και μπορούν να τραβήξουν αέρα όταν γέρνουν, η τεχνολογία της Dyson εξαλείφει τους θύλακες αέρα και αποτρέπει τη διακοπή παροχής υγρού.

Βάση φόρτισης

Για εύκολη επαναπλήρωση και φόρτιση, η Dyson σχεδίασε μια βάση που γεμίζει τη δεξαμενή της οδοντόβουρτσας με το πάτημα ενός κουμπιού σε μόλις τρία δευτερόλεπτα.

Η βάση λειτουργεί ταυτόχρονα ως φορτιστής και ως χώρος αποθήκευσης της συσκευής σε όρθια και υγιεινή θέση. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίσης θήκη μεταφοράς για χρήση στο σπίτι ή στα ταξίδια.

Κεφαλή βούρτσας με διπλό τύπο τριχών

Τα δόντια δεν είναι επίπεδα και γι' αυτό ούτε η κεφαλή της Dyson είναι επίπεδη.

Η μοναδική γεωμετρία της κεφαλής έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας των δοντιών. Η διάταξη διπλών τριχών καθαρίζει αποτελεσματικά κατά μήκος της γραμμής των ούλων και απομακρύνει επιφανειακούς λεκέδες για πιο λευκά δόντια, ενώ βοηθά στην απομάκρυνση της πλάκας που άλλες οδοντόβουρτσες αφήνουν πίσω.

Οι πιο σταθερές εσωτερικές τρίχες απομακρύνουν λεκέδες, ενώ οι πιο μαλακές εξωτερικές καθαρίζουν απαλά την περιοχή των ούλων.

Κάθε κεφαλή διαθέτει RFID tag που αναγνωρίζει πότε συνδέεται, παρακολουθεί τη χρήση της και ειδοποιεί τον χρήστη όταν απαιτείται αντικατάσταση.

Μεταβλητή ηχητική ταλάντωση

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, οι μηχανικοί της Dyson διαπίστωσαν μέσω λήψεων αργής κίνησης ότι οι τρίχες πολλών κορυφαίων ηχητικών οδοντόβουρτσων μπορούν να ακινητοποιηθούν όταν έρχονται σε επαφή με τα δόντια, ειδικά στις δυσπρόσιτες περιοχές.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, η Dyson ανέπτυξε ένα σύστημα βουρτσίσματος που αποτρέπει την ακινητοποίηση των τριχών.

Η τεχνολογία Variable Sonic Oscillation μεταβάλλει συνεχώς τη γωνία ταλάντωσης κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος, διατηρώντας τις τρίχες σε συνεχή κίνηση. Σύμφωνα με ανεξάρτητες δοκιμές, αφαιρεί έως και 69% περισσότερη πλάκα σε δυσπρόσιτα σημεία σε σύγκριση με κορυφαίες premium ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες της αγοράς.

Οδοντόκρεμα και στοματικό διάλυμα Dyson

Η Dyson έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα στοματικής φροντίδας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βέλτιστη λειτουργία της CameraJet™.

Περιλαμβάνει οδοντόκρεμα χαμηλού αφρισμού χωρίς SLS, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία της κάμερας και της τεχνολογίας Gap Optical Targeting™, καθώς και ειδικά σχεδιασμένο στοματικό διάλυμα χαμηλού αφρισμού για χρήση με τον πίδακα ακριβείας.

Η αντιβακτηριακή σύνθεσή του συμβάλλει στη μείωση των βακτηρίων που προκαλούν κακοσμία, ενώ η γλυκερίνη βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας του στόματος.

Τόσο η οδοντόκρεμα όσο και το στοματικό διάλυμα περιέχουν φθόριο νατρίου, φωσφορικά άλατα και ξυλιτόλη για ενίσχυση του σμάλτου και καταπολέμηση της πλάκας και της πέτρας.

Θα διατίθενται στις γεύσεις:

Ginger Mint

Spearmint

Ενώ η οδοντόκρεμα θα προσφέρεται και στην έκδοση Peppermint Sensitive για ευαίσθητα δόντια.

Συνδεσιμότητα

Η Dyson CameraJet™ υποστηρίζει συνδεσιμότητα Wi-Fi 2.4GHz και Bluetooth.

Η ενσωματωμένη κάμερα λειτουργεί ως υψηλής ποιότητας ενδοσκόπιο, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν μέσα στο στόμα τους ό,τι βλέπει και ο οδοντίατρός τους μέσω της λειτουργίας ζωντανής προβολής στην εφαρμογή MyDyson™.

Η κάμερα ενεργοποιείται μόνο κατά τη ζωντανή προβολή ή κατά την αυτόματη λειτουργία ψεκασμού. Καμία εικόνα δεν καταγράφεται ούτε αποθηκεύεται στη συσκευή ή στο cloud και όλα τα δεδομένα παραμένουν ιδιωτικά.

Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε οδηγούς καθαρισμού, εκπαιδευτικά βίντεο, αναφορές βουρτσίσματος και χρήσης floss, χάρτες κάλυψης καθαρισμού και εξατομικευμένη καθοδήγηση.