Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι - Πού κυμαίνεται το κόστος για τα σχολικά

Μέρες μετρούν πλέον γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό για να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Σεπτέμβριος θεωρείται παραδοσιακά ο μήνας - σύμμαχος της σχολικής αγοράς, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κορυφωθεί η κινητικότητα στα καταστήματα πώλησης σχετικών ειδών.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι γονείς θα κληθούν να προμηθευτούν όλα όσα ζητηθούν από δασκάλους και καθηγητές για τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών, αναζητώντας την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής, προκειμένου να μην εκτροχιαστούν οι ήδη σφικτοί οικογενειακοί προϋπολογισμοί.

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