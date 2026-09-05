Υπόθεση Λίντσεϊ Κλάνσι: Τι ακολουθεί μετά την απόφαση κακοδικίας για τη δολοφονία των τριών παιδιών της

Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι κατέληξε σε κακοδικία, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Η πολύκροτη υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι περνά σε μια νέα φάση, μετά την απόφαση δικαστή στη Μασαχουσέτη να κηρύξει κακοδικία, καθώς το σώμα των ενόρκων δεν κατάφερε να καταλήξει σε ομόφωνη ετυμηγορία για την ενοχή ή την αθωότητά της.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, για τον θάνατο των τριών μικρών παιδιών της, το 2023. Η ίδια δεν αρνείται ότι σκότωσε τα παιδιά, ωστόσο δήλωσε αθώα σε ποινικό επίπεδο, με την υπεράσπισή της να υποστηρίζει ότι την περίοδο των θανάτων έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη και, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της.

Η εισαγγελία, από την άλλη πλευρά, υποστήριξε ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι συνειδητά πήρε την απόφαση να σκοτώσει τα παιδιά της.

Η εξέλιξη που σημειώθηκε τώρα δεν σημαίνει ούτε ότι κρίθηκε αθώα ούτε ότι η εισαγγελία απέδειξε την αθώωσή της. Σημαίνει ότι η δίκη ολοκληρώθηκε χωρίς ετυμηγορία και, όπως επισημαίνει το BBC, αυτό αφήνει ανοιχτά αρκετά διαφορετικά ενδεχόμενα για τη συνέχεια.

Τι σημαίνει στην πράξη η κακοδικία;

Στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα, για να καταδικαστεί ένας κατηγορούμενος σε ποινική υπόθεση, οι ένορκοι πρέπει να καταλήξουν ομόφωνα ότι η ενοχή έχει αποδειχθεί «πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία». Στην περίπτωση της Λίντσεϊ Κλάνσι, οι 12 ένορκοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν. Το σώμα είχε ενημερώσει επανειλημμένα τον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν ότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, παρά τις προσπάθειες να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις.

Ο δικαστής είχε προηγουμένως ζητήσει από τους ενόρκους να εξαντλήσουν κάθε δυνατό περιθώριο, προτού εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Τους έδωσε μάλιστα πρόσθετες οδηγίες, γνωστές στη Μασαχουσέτη ως Tuey-Rodriguez charge, προκειμένου να τους ενθαρρύνει να εξετάσουν τις διαφορετικές απόψεις, να επανεξετάσουν τα επιχειρήματά τους και να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε κοινή θέση.

Ωστόσο, ούτε αυτή η προσπάθεια απέδωσε αποτέλεσμα. Όταν κατέστη σαφές ότι οι ένορκοι παρέμεναν διχασμένοι, ο Σάλιβαν κήρυξε τη δίκη σε κακοδικία.

Γιατί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν οι ένορκοι

Το ακριβές περιεχόμενο των διαβουλεύσεων παραμένει άγνωστο, καθώς οι ένορκοι δεν έχουν δημοσιοποιήσει τις ταυτότητές τους και οι συζητήσεις τους παραμένουν απόρρητες. Ωστόσο, η υπόθεση ήταν ιδιαίτερα σύνθετη και στη διάρκεια της, περίπου έξι εβδομάδων, δίκης παρουσιάστηκε μεγάλος όγκος επιστημονικών και ιατρικών στοιχείων, κυρίως σχετικά με την ψυχική κατάσταση της Λίντσεϊ Κλάνσι.

Ένα σημείο που έγινε γνωστό ήταν ότι, σε σημείωμα προς τον δικαστή, οι ένορκοι ανέφεραν πως ένα από τα μέλη του σώματος δεν ακολουθούσε τις οδηγίες σχετικά με το τι συνιστά «εύλογη αμφιβολία».

Ο δικηγόρος της Λίντσεϊ Κλάνσι υποστήριξε ότι συγκεκριμένος ένορκος αποτελούσε το βασικό εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας και ζήτησε την απομάκρυνσή του από το σώμα. Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα.

Την επόμενη ημέρα, και αφού οι ένορκοι παρέμεναν σε αδιέξοδο, ο δικαστής αποφάσισε ότι δεν υπήρχε πλέον περιθώριο για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Η κήρυξη σε κακοδικία δεν ακυρώνει τις κατηγορίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζει η Λίντσεϊ Κλάνσι. Παραμένει υπό κράτηση και θα συνεχίσει να βρίσκεται στη μονάδα ψυχικής υγείας όπου φιλοξενείται, καθώς η υπεράσπισή της και η εισαγγελία εξετάζουν τα επόμενα βήματα.

Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα συζήτηση για τους όρους κράτησής της. Όπως δήλωσε στο BBC η Χέδερ Κουκόλο, καθηγήτρια στη New York Law School και ειδικός στο δίκαιο ψυχικής υγείας, η υπεράσπιση θα μπορούσε να ζητήσει επανεξέταση του ζητήματος της εγγύησης ή της κράτησής της. Το αν ένα τέτοιο αίτημα θα γίνει δεκτό είναι διαφορετικό ζήτημα και θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις του δικαστηρίου.

Για την ώρα, πάντως, η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι παραμένει ανοιχτή. Η κακοδικία δεν έβαλε τέλος στην ποινική διαδικασία, αλλά δημιούργησε ένα νέο σταυροδρόμι: νέα δίκη, πιθανή συμφωνία ή απόφαση της εισαγγελίας να μην προχωρήσει περαιτέρω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, μετά από μία από τις πλέον πολυσυζητημένες δίκες στη Μασαχουσέτη, η τελική απάντηση για την ποινική ευθύνη της Κλάνσι δεν έχει ακόμη δοθεί.