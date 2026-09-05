Τζιμ Θόρντον: Σε διαθεσιμότητα ο εκφωνητής του «Wheel of Fortune» μετά από καταγγελία για παιδοφιλία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που οδήγησε στην απομάκρυνση του Τζιμ Θόρντον από το «Wheel of Fortune», ενώ ο ίδιος αρνείται oποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση που οδήγησε στην προσωρινή απομάκρυνση του Τζιμ Θόρντον από το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Wheel of Fortune», καθώς δημοσίευμα του TMZ επικαλείται επιβάτη αεροπορικής πτήσης, ο οποίος υποστηρίζει ότι είδε στην οθόνη του φορητού υπολογιστή του εκφωνητή ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό διαδικτυακό chat room.

Σύμφωνα με τον επιβάτη, ο οποίος φέρεται να ταξίδευε με την American Airlines τον περασμένο Μάιο, η οθόνη του υπολογιστή του Τζιμ Θόρντον ήταν ανοιχτή σε μια συνομιλία που, κατά την εκτίμησή του, φαινόταν να σχετίζεται με παιδόφιλους. Ο ίδιος φέρεται να ενημέρωσε μέλος του πληρώματος της πτήσης, ενώ, μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ο Θόρντον φέρεται να ερωτήθηκε από τις αρχές.

Το TMZ δημοσίευσε φωτογραφίες που, σύμφωνα με το ίδιο, τραβήχτηκαν από τον συγκεκριμένο επιβάτη και φέρεται να απεικονίζουν την οθόνη του υπολογιστή του εκφωνητή. Ωστόσο, οι φωτογραφίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ως αυθεντικές από ανεξάρτητη πηγή, ενώ το περιεχόμενό τους αποτελεί μέρος των καταγγελιών που διερευνώνται.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του Τζιμ Θόρντον

Η δικηγόρος του εκφωνητή, Άλισον Χαρτ, δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως με δική της δήλωση που να έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο σύμφωνα με το TMZ υποστήριξε ότι πρόκειται για παρεξήγηση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Χαρτ εξήγησε ότι ο πελάτης της ασχολείται ενεργά με την πρόληψη των αυτοκτονιών, μετά την απώλεια ενός στενού συγγενικού του προσώπου πριν από περίπου δύο χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, φέρεται να επισκέπτεται διαδικτυακά chat rooms στα οποία άνθρωποι συζητούν για αυτοκτονικό ιδεασμό και αναζητούν υποστήριξη.

Η δικηγόρος φέρεται να υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος ιστότοπος δεν είναι παράνομος και πως δεν υπήρχε σε αυτόν παράνομο υλικό παιδικής πορνογραφίας ή άλλο παιδοφιλικό περιεχόμενο. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, ο Τζιμ Θόρντον δεν είδε, δεν κατέβασε και δεν κατανάλωσε ποτέ υλικό παιδικής πορνογραφίας, είτε κατά τη συγκεκριμένη πτήση είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

«Ο πελάτης μου δεν έκανε τίποτα κακό», είναι, σύμφωνα με το TMZ, η θέση της δικηγόρου.

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο Θόρντον δεν έχει κάνει δημόσια δήλωση για την υπόθεση ή για την απόφασή του να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η επίσημη θέση του «Wheel of Fortune»

Η μοναδική επιβεβαιωμένη τοποθέτηση μέχρι στιγμής προέρχεται από τη Sony Pictures Television, η οποία ανέφερε ότι ενημερώθηκε πρόσφατα για καταγγελίες που αφορούν τον Τζιμ Θόρντον.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ο εκφωνητής έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από το «Wheel of Fortune» και ότι η παραγωγή προχωρά σε αντικατάστασή του, ενώ διεξάγεται έρευνα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν ακόμη ασαφείς και οι καταγγελίες δεν έχουν οδηγήσει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε δημόσια ανακοίνωση για άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του Θόρντον.

Το TMZ είχε αναφέρει νωρίτερα ότι, σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, ο πιλότος της πτήσης είχε επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τις αρχές, ζητώντας να περιμένουν τον Θόρντον κατά την άφιξή του. Ο εκφωνητής φέρεται να φορούσε μπουφάν του «Wheel of Fortune» όταν έφτασε στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ανακρίθηκε από τις αρχές, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έκπληξη στον χώρο της αμερικανικής τηλεόρασης, καθώς ο Θόρντον διαθέτει πολυετή παρουσία ως εκφωνητής και ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής.

Εντάχθηκε στο «Wheel of Fortune» το 2010, μετά τον θάνατο του προηγούμενου εκφωνητή της εκπομπής, Τσάρλι Ο'Ντόνελ. Έχει επίσης εργαστεί ως αναπληρωτής εκφωνητής στο «The Price Is Right».

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει ακόμη συμμετοχές σε παραγωγές όπως το «Celebrity Deathmatch», όπου δάνεισε τη φωνή του στον Τζόνι Γκόμεζ, καθώς και ρόλους εκφωνητή στα «The Cleveland Show» και «Tim & Eric Awesome Show, Great Job!». Η φωνή του έχει ακουστεί επίσης σε αρκετά βιντεοπαιχνίδια, ενώ έχει εργαστεί ως αφηγητής σε διαφημίσεις.

Στο ενεργητικό του βρίσκεται ακόμη η συμμετοχή του ως commercial narrator στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Monsters, Inc.» του 2001, αλλά και η φωνητική του συμμετοχή στην υποψήφια για Όσκαρ μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων «Let's Pollute» του 2011.