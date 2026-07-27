Τον κατήγγειλε για παιδοφιλία και τη σκότωσε - Η ιστορία της 43χρονης influencer που “πάγωσε” τον πλανήτη

Η Σάρα Γκίλσον έπεσε νεκρή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της, Τζερεμάια Ντάφι. Το σοκαριστικό γεγονός αποκάλυψε στην αστυνομία ο γιος της.

Ακόμα μία σοκαριστική ιστορία με θύμα μια γυναίκα κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας φρίκη και αγανάκτηση στον πλανήτη. Η 43χρονη influencer Σάρα Γκίλσον έπεσε νεκρή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της, Τζερεμάια Ντάφι, λίγες εβδομάδες μετά την καταγγελία της ότι είναι παιδόφιλος.

Ο 48χρονος πυροβόλησε την influencer στο κεφάλι και ύστερα έστριψε το όπλο προς το μέρος του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο γιος της 43χρονης ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία, λέγοντας πως ο πατριός του σκότωσε τη μητέρα του. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια, βρήκαν την άτυχη γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος - είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι - και δίπλα της νεκρό τον 48χρονο.

🔥 A woman in Oklahoma was murdered over a TikTok she made on July 11th.



Less than two weeks ago, Oklahoma mother of two, Sara Gilson, posted a viral TikTok that read:



“Preparing for when Netflix drops a documentary about my soon-to-be ex-husband who I just found out is a… pic.twitter.com/ue8TYDCMwE — Unmasked True Crime (@crimeunmasked) July 25, 2026

Η 43χρονη Σάρα Γκίλσον έπεσε νεκρή από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά την καταγγελία της Σάρα Γκίλσον μέσω ενός βίντεο στο TikTok, ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της είναι παιδόφιλος. Η 43χρονη είχε μοιραστεί την ιστορία της, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μακάρι να έκανα πλάκα». Αυτό το βίντεο φαίνεται πως αποτέλεσε την αρχή του τέλους. Οι ισχυρισμοί της δεν έπεσαν στο κενό, αλλά βρήκαν στήριξη, όταν η μητέρα μιας 15χρονης αθλήτριας κατηγόρησε τον 48χρονο για σεξουαλική παρενόχληση.

Influencer killed by husband after she accused him of pedophilia on TikTok, reports say | Story: https://t.co/2Y7o1dKAcB pic.twitter.com/cS03dmyRIj — WHSVnews (@WHSVnews) July 27, 2026

Να σημειωθεί, πως ο Τζερεμάια Ντάφι ήταν προπονητής μπάσκετ ανηλίκων και είχε κατηγορηθεί ανοιχτά από μητέρα αθλήτριάς του, ότι την είχε φιλήσει και την είχε αγγίξει στο σώμα της. Μάλιστα, η ανήλικη είχε εξομολογηθεί στη μητέρα της, πως ο 48χρονος την είχε προσκαλέσει στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά, λέγοντάς της πως θα της προσφέρει χρήματα για να κρατήσει το στόμα του κλειστό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Oklahoman, η 43χρονη είχε καταθέσει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα στις 10 Ιουλίου, καθώς φοβόταν για τη ζωή της. Η ίδια είχε αναφέρει στις αρχές ότι είχε στην κατοχή του όπλο, αλλά και πως την είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει.

