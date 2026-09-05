Τριετίες: Ποιοι θα δουν έως και 10% περισσότερα στον μισθό τους από το 2027
JTeam
5 Σεπτεμβρίου 2026
Από το 2024 που ξεκίνησε να μετρά εκ νέου ο χρόνος προϋπηρεσίας, έπειτα από σχεδόν 12 χρόνια αναστολής λόγω μνημονίων (τον Φεβρουάριο του 2012), οι εργαζόμενοι που άρχισαν να «χτίζουν» την προϋπηρεσία τους ώστε να μπορούν να λάβουν προσαύξηση 10% στον κατώτατο μισθό, εφόσον αμείβονται με τα κατώτατα όρια.
Το 2027 που συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία θα αυξήσουν κατά 10% τον μισθό τους, επιπλέον της ετήσιας αναπροσαρμογής των κατώτατων αποδοχών που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση,
Ο νέος αυτός μηχανισμός αύξησης αποδοχών προσφέρει αύξηση 10% για κάθε συμπληρωμένη τριετία, ενώ συνολικά μπορούν να αναγνωριστούν έως τρεις, με την συνολική προσαύξηση μισθού να ανέρχεται στο 30% (με 9ετή προϋπηρεσία).
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