Οι αγαπημένες πρωταγωνίστριες του «And Just Like That» συζητούν για το reboot του αγαπημένου «Sex and the City»

Η Sarah Jessica Parker, η Kristin Davis και η Cynthia Nixon μιλούν για την απόφαση που πήραν να επιστρέψουν στους ρόλους που λατρέψαμε τόσο εμείς όσο και οι ιδιες, και μας δίνουν και μία γεύση από τα παρασκήνια της νέας σειράς του HBO.

Μάλιστα, η Davis αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι όταν ο Michael Patrick King της τηλεφώνησε για να της κάνει την πρόταση, σχεδόν της έπεσε το ακουστικό από τη χαρά της.

Η Cynthia Nixon είπε πως «φυσικά όλοι ήμασταν ενθουσιασμένοι και φοβισμένοι» με την Parker να προσθέτει πως όλα έμοιαζαν γνώριμα και δεν άργησαν καθόλου να εγκλιματιστούν.

Η Nixon αποκάλυψε ότι τη μέρα που συναντήθηκαν για να διαβάσουν όλες μαζί το σενάριο ήταν μέσα στις καλύτερες δέκα στιγμές της ζωής της. Ακόμη, η Parker, δήλωσε ότι τα πρώτα γυρίσματα ήταν υπέροχα γιατί ξεκίνησαν με σκηνές της Davis, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ σε όλες της σεζόν του Sex and the City.

«Γνωρίζουμε την καλή τύχη που περιβάλλει αυτήν την προσπάθεια αυτήν τη φορά» ανέφερε η Sarah Jessica και η Kristin πρόσθεσε πως «το να είμαστε μαζί είναι πραγματικά υπέροχο. Ποτέ δεν έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις με ανθρώπους για τόσο διάστημα με τέτοιο τρόπο και με αυτό το βάθος».

Δείτε το video: