Flee: Το ταξίδι ενός gay Αφγανού πρόσφυγα για μια καινούρια ζωή σε ένα υπέροχο, βραβευμένο animation

Ξέφυγε από τον θάνατο, τράπηκε σε φυγή μέσω της Βαλτικής και σταδιακά βρήκε την αγάπη και μια ολοκαίνουρια ζωή. Ο Jonas Poher Rasmussen περιγράφει στον Guardian πώς μετέτρεψε την οδυνηρή ιστορία του Amin, ενός Αφγανού πρόσφυγα σε ένα εμψυχωτικό και βραβευμένο animation.

To Flee δεν περιγράφει δραματικά την ιστορία ενός πρόσφυγα με σκοπό να συγκινήσει το κοινό. Σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός ανθρώπου και παρουσιάζει σε βάθος όλη του τη διαδρομή μέχρι την προσωπική λύτρωση. Ο Amin (αυτό δεν είναι το αληθινό του όνομα) είναι παιδικός φίλος του σκηνοθέτη Rasmussen, ο οποίος δέχτηκε να του εξιστορήσει την ιστορία του ανώνυμα.

H φιλία των δύο έγινε πιο δυνατή όταν ο Amin αποδέχτηκε πως είναι gay και τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι. Μαζί με αυτή την εξομολόγηση, ο Amin άρχισε να ανοίγεται για το πώς έφτασε στη Δανία, ξεφεύγοντας από τις καταπιεστικές συνθήκες του Αφγανιστάν και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία ενός animation.

Περιγράφοντας το δύσκολο ταξίδι του στην Κοπεγχάγη μέσω της Μόσχας, ο Amin ξεδιπλώνει μια ολόκληρη ζωή που ξεκινά με αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια στην Καμπούλ εν μέσω μιας εμπόλεμης ζώνης, συνεχίζεται με τη φυγή της οικογένειάς του, τον χωρισμό του από τη μητέρα του, τον αδερφό του και καταλήγει σε μια καινούρια ζωή στη Δανία. Από την πρώτη του επίσκεψη σε gay bar, το συναισθηματικό φορτίο που ακόμη τον στοιχειώνει από τα παλιά, το Flee χτίζει σε βάθος το πορτρέτο ενός ανθρώπου που παλεύει με τους δαίμονες και μεταμορφώνεται.

Το εξαιρετικό animation επιλέχθηκε για τις Κάννες και κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο διεθνές διαγωνιστικό του Sundance 2021 ακριβώς επειδή στηρίζεται σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Η ταινία αναπαριστά με αυθεντικό τρόπο τους δρόμους της Καμπούλ και της Μόσχας τη δεκαετία του 1980.

Στις πιο τραυματικές στιγμές, το animation «σκοτεινιάζει» και περιγράφει τον εφιάλτη που ζούσε ο Amin. Τα πρόσωπα εμφανίζονται χωρίς χαρακτηριστικά και όλα γίνονται ασαφή. Όταν ο Amin περιγράφει τις εφιαλτικές του εμπειρίες, μιλάει αργά και ασυνάρτητα. Τα πάντα καλύπτονται από συναίσθημα, από θυμό και φόβο.

Σε άλλες σκηνές, επικρατούν θετικά συναισθήματα. Όπως εξηγεί ο Rasmussen: «Δεν ήθελε ο κόσμος να τον λυπηθεί ή να τον δει απλά σαν έναν ακόμη πρόσφυγα». Το προηγούμενο, βραβευμένο στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ντοκιμαντέρ του ίδιου, "What He Did", βασιζόταν όπως και το «Flee» σε μια βαθιά εξομολόγηση του κεντρικού του ήρωα στον σκηνοθέτη. Η πλοκή περιστρεφόταν γύρω από έναν άνδρα που είχε εκτίσει την ποινή του για τον φόνο του εραστή του, αλλά δεν είχε τελειώσει με την «καταδίκη του».

Πολλοί άνθρωποι θα ταυτιστούν με τον Amin, θα βρουν σημεία σύγκλισης με το Flee και θα νιώσουν λυτρωτικά. Ο Rasmussen θέλει να δείξει μέσα από το συγκεκριμένο έργο, ότι «το να είσαι πρόσφυγας, δεν είναι ταυτότητα. Είναι μια συνθήκη που μπορεί να τύχει στον καθένα. Ναι, ο Amin είναι πρόσφυγας αλλά είναι πολλά περισσότερα. Έχει σπουδάσει, έχει δικό του σπίτι, έναν σύζυγο».

Το Flee, που θα κυκλοφορήσει στις 11 Φεβρουαρίου, είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που δεν προσπαθεί πια να κρύψει τη ζωή του. Περιγράφει την προσπάθειά του να βρει ένα μέρος, στο οποίο θα μπορεί να είναι και να νιώθει 100% ο εαυτός του.