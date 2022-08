Τρώτε τα νύχια σας; Οι καλύτερες λύσεις για να κόψετε τη συνήθεια για πάντα

Μήπως έχετε προσπαθήσει τα πάντα αλλά δεν μπορείτε να σταματήσετε την ενοχλητική συνήθεια;

Πόσες φορές σας έχετε πιάσει να τρώτε τα νύχια σας; Και άλλες πόσες, έχετε προσπαθήσει να το σταματήσετε αλλά μάταια; Η συνήθεια που εξοργίζει τους γύρω σας, προκαλεί ένα σωρό προβλήματα στον οργανισμό σας ακόμη κι αν δεν το καταλαβαίνετε καν.

Είτε το κάνετε από άγχος, είτε από βαρεμάρα ή απλά από τότε που θυμάστε τον εαυτό σας, το να τρώτε τα νύχια σας σημαίνει πολλά περισσότερα από ό,τι πιστεύετε. Πέρα από το ότι καταστρέφει την εικόνα των χεριών σας, μπορεί να οδηγήσει επίσης κάποια μόλυνση ή να καταστρέψει τον ιστό που τα περιβάλλει.

Σύμφωνα με την ψυχοδερματολόγο, Dr Alia Ahmed, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο γιατί πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν εκεί. Ωστόσο, προκαλείται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες που σχετίζονται ακόμη και με την κληρονομικότητα.

Research points the finger at nail biting for potentially causing a myriad of problems in your mouth. From spreading bacteria, and viruses from your fingers to your mouth, it can damage your teeth and oral health.#nail #bitinghttps://t.co/UWjl31Xz7F pic.twitter.com/40Z2kyIwBL