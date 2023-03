Δυσκολεύεσαι να αποχωριστείς το κινητό σου το βράδυ; Έχουμε τη λύση και ένα tip για πιο ποιοτικό ύπνο

Το hack που θα σε βοηθήσει να έχεις πιο ποιοτικό και απερίσπαστο ύπνο

«Κράτα το κινητό σου μακριά από το υπνοδωμάτιο». Αυτή είναι μια αρκετά συχνή συμβουλή για έναν καλό και ποιοτικό ύπνο, που οι περισσότεροι όμως δύσκολα μπορούμε να εφαρμόσουμε.

Ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα, είναι γιατί αντικαθιστά το παραδοσιακό ξυπνητήρι. Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που το θέλουμε κοντά μας λίγο πριν μας πάρει ο ύπνος. Aν δεν θες λοιπόν με τίποτα να το αποχωριστείς, υπάρχει το τέλειο sleep hack. Ποιο είναι αυτό; Φροντίζεις απλά να το βάλεις σε μεγάλη απόσταση από το κρεβάτι σου έτσι ώστε να μην το φτάνεις.

pexels

Δεν χρειάζεται έτσι να το τοποθετήσεις σε άλλο δωμάτιο. Βάζοντάς το μακριά σου, θα έχεις αποφύγει τον πρώτο πειρασμό, να χάσεις δηλαδή χρόνο από τον ύπνο σου, σκρολάροντας. Το φως της οθόνης στέλνει σήματα στον εγκέφαλό σου ότι δεν είναι ακόμα ώρα για ύπνο, ακόμη κι αν το έχεις βάλει σε night mode, με αποτέλεσμα να μένει ενεργός χωρίς να νυστάζεις.

Aν θες να βεβαιωθείς ότι δεν θα έχεις κοντά σου το κινητό, άφησε τον φορτιστή μακριά. Αυτό είναι ένα ακόμη κόλπο που θα πιάσει και θα σε γλιτώσει από την παγίδα του να ασχολείσαι συνέχεια μαζί του. Θα χρειαστεί να σηκωθείς βέβαια για να κλείσεις το ξυπνητήρι αλλά αξίζει τον κόπο καθώς θα σου προσφέρει την πολυπόθητη αποτοξίνωση έστω για λίγες ώρες και σίγουρα έναν πολύ πιο ποιοτικό ύπνο.

To "Do Not Disturb" mode είναι ένα επίσης καλό trick που θα σε κρατήσει μακριά από το κινητό σου. Ένας επίσης καλός τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να δοκιμάσεις το "phone-free time" όπου αφήνεις το κινητό σου στο αθόρυβο ή σε ένα άλλο δωμάτιο ώστε να είσαι πραγματικά εκεί για την οικογένεια και τον σύντροφό σου λίγο πριν αποκοιμηθείς.