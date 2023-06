Καφεΐνη: Πόση ώρα διαρκεί η δράση της στον οργανισμό σου

Μπορείς να μαντέψεις πόσες ώρες μένει στον οργανισμό σου;

Αν είσαι ανάμεσα στα άτομα που για να μιλήσουν το πρωί σε άνθρωπο, πρέπει να έχουν πιει τουλάχιστον έναν καφέ, τότε αυτό το άρθρο σε αφορά. Όσο πίνεις απολαυστικά κάθε γουλιά, όλα πάνε καλά αλλά εκεί προς το μεσημέρι, ο οργανισμός αρχίζει κάπως να φθίνει. Χάνεις τη συγκέντρωση και την όρεξη για δουλειά και κάπου εκεί είναι που σκέφτεσαι να παραγγείλεις τον επόμενο.

Αλήθεια, έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς λειτουργεί η καφεΐνη στον οργανισμό σου και πόση ώρα διαρκεί η δράση της; Οι επιπτώσεις της είναι αρκετά περίπλοκες καθώς οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο λειτουργία της. Το usatoday αποφάσισε λίγο να ξεδιαλύνει τα πράγματα.

Η καφεΐνη είναι μια φυσική ουσία που βρίσκεται κυρίως στον καφέ, στα φύλλα τσαγιού και το κακάο. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί συνθετικά σε ένα εργαστήριο.

Η καφεΐνη θεωρείται διεγερτικό. Ορισμένοι άνθρωποι αναφέρουν ότι είναι σε εγρήγορση και γεμάτοι ενέργεια μετά την κατανάλωσή της, ενώ άλλοι νιώθουν νευρικότητα και άγχος. Η καφεΐνη έχει ακόμη και μερικές ιατρικές χρήσεις. Για παράδειγμα μπορεί να προστεθεί σε ορισμένα παυσίπονα για να βοηθήσει στις ημικρανίες. Σύμφωνα με την Ιατρική Διευθύντρια του Κέντρου Μεταμόσχευσης Ήπατος στην Κλινική Mayo της Arizona, Dr. Blanca Lizaola-Mayo, υπάρχει ένα όφελος από την κατανάλωσή της που μάλλον θα σε εκπλήξει:

We all know this person – do not speak to them until they have had a cup of coffee. They will not be nice. They will not be alert. Proceed with caution.



You may even be this person. https://t.co/ZLeJhor0Dy