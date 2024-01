5 υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα σου όταν φιλιέσαι

Σου δίνουμε όλους τους σωστούς λόγους, για να φιλιέσαι λίγο παραπάνω

Μέσα στην ροή της καθημερινότητας, ίσως ξεχνάμε να εστιάζουμε λίγο περισσότερο σε όσα έχουν αξία. Δηλαδή σε μια καλή κουβέντα, σε μια όμορφη εικόνα, σε ένα απολαυστικό φιλί. Για καλή μας τύχη, το σώμα και η φύση έχει αρκετούς μηχανισμούς για να μας κάνει να νιώθουμε λίγο καλύτερα, και κυρίως για να μας θυμίζει πως τα απλά πράγματα έχουν και τα περισσότερα οφέλη. Ό,τι και αν σε απασχολεί, όσο εκνευρισμένη και αν είσαι, μάλλον χρειάζεσαι μερικά απολαυστικά φιλιά.

Και αυτό γιατί, τα φιλιά:

Toνώνουν τον οργανισμό σου

Στα κλασσικά, τα οποία ήδη θα γνωρίζεις είναι πως με το φιλί το ανοσοποιητικό σου γίνεται πιο γερό, γιατί κατά τη διάρκεια της πράξης ανταλλάσσονται και μικρόβια. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να ακούς κάτι τέτοιο, αλλά έρευνες έχουν δείξει πως τα φιλιά σε κάνουν πιο ανθεκτική σε ιώσεις και μικρόβια, ενώ μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα της χοληστερόλης και την αρτηριακή πίεση.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Ντερμιγιάν, συγγραφέα του βιβλίου ‘Kissing: Everything You Ever Wanted to Know About One of Life’s Sweetest Pleasures’, τα φιλιά αυξάνουν τους καρδιακούς σου παλμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία. Τι την θες την γυμναστική δηλαδή, όταν μπορείς να φιλιέσαι.

Κάνεις face yoga

Στα σημαντικά της υπόθεσης είναι και η εξάσκηση των μυών στο πρόσωπο σου. Και μάλιστα όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και στον λαιμό. Οι μύες μέσω των φιλιών όχι μόνο ενδυναμώνουν και δεν χαλαρώνουν πρόωρα, αλλά λόγω της σύσφιξης παράγεται πιο εύκολα κολλαγόνο.

Καλύτερη στοματική υγιεινή

Να και κάτι που δεν γνωρίζαμε. Ακούγαμε για ανταλλαγή μικροβίων μέσω του φιλιού, ωστόσο με τα φιλιά ενθαρρύνεις την παραγωγή περισσότερου σάλιου στο στόμα σου. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει καλύτερη στοματική υγιεινή και καλύτερα προστασία από πλάκα. By the way, σε καμία περίπτωση μη σταματήσεις να βουρτσίζεις τα δόντια σου, επειδή το άκουσες αυτό.

IG @edwestwick

Τεστάρεις και ενισχύεις την σεξουαλική σου ορμή

Είναι κάτι σαν τα σκυλιά, τα οποία μυρίζουν τα γεννητικά όργανα του άλλου προκειμένου να καταλάβουν «αν ταιριάζουν» και αν υπάρχει ορμή για να προχωρήσουν σε αναπαραγωγική πράξη. Κάπως έτσι, ο εγκέφαλός μας ανιχνεύει και επεξεργάζεται τις αισθήσεις χάρη στο φιλί, μέσα από τη γλώσσα, τη μύτη, τα χείλη και τα μάγουλα. Πέντε από τα 12 εγκεφαλικά νεύρα παρακολουθούν τα δεδομένα γύρω από το στόμα, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει χημεία ή διάθεση για να προχωρήσουμε σε σεξουαλική πράξη.

Τρίπτυχο ευτυχίας: Σεροτονίνη, ωκυτοκίνη και ντοπαμίνη

Στην ουσία το φιλί είναι χημεία και αυτό το αποδεικνύει και ο εγκέφαλος μας, ο οποίος δεν εκκρίνει μια, ούτε δυο, αλλά τρεις ορμόνες που ενισχύουν την καλή διάθεση και την ευτυχία .Στα τρία αυτά προτερήματα πρόσθεσε +1 τη μείωση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες και του άγχους. Χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι παραπάνω;