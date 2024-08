Τελικά, ένα ποτήρι νερό με λεμόνι το πρωί βοηθάει όντως;

Κι αν βοηθάει, ποια τα οφέλη του

Έχουν γραφτεί πληθώρα κειμένων σχετικά με τα οφέλη που έχει ένα ποτήρι νερό με λεμόνι για την υγεία. Κάποιοι λένε πως έχει μαγικές ιδιότητες, ορισμένοι άλλοι πως όλα είναι ένα μύθος και δεν συμβάλλει σε τίποτα. Ούτε η μία πλευρά, ούτε η άλλη έχουν απόλυτο δίκιο, διότι κανένα ρόφημα δεν κάνει θαύματα.

Στην πραγματικότητα, όμως, ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό μας μια σειρά από σημαντικά οφέλη, σύμφωνα πάντα με τη διατροφολόγο και διαιτολόγο, Dr. Montse Folcha.

Ένα ποτήρι νερό με λεμόνι βοηθά στη μείωση του φουσκώματος

Οι περισσότεροι πίνουν ένα νερό με λεμόνι το πρωί, με άδειο στομάχι, για να ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός τους. Όπως δηλώνει η Folcha, «βοηθά στην αλκαλοποίηση και την αποτοξίνωση του σώματος και προλαμβάνει το φούσκωμα στην κοιλιά. Η ίδια συνιστά και την προσθήκη ορισμένων μπαχαρικών, όπως μάραθο, βασιλικό, μαϊντανό, άνηθο, κύμινο ή κόλιανδρο. Διευκρινίζει επίσης πως δεν σημαίνει πως αν το πιούμε θα έχουμε επίπεδη κοιλιά, απλά καταπολεμά περισσότερο το αίσθημα του πρηξίματος.

Βοηθάει στην πέψη

«Ένα ποτήρι νερό με λεμόνι βοηθά το στομάχι όταν πρόκειται για την έκκριση γαστρικών υγρών», υπογραμμίζει η Folcha και συνεχίζει: «Αυτό οδηγεί σε καλύτερη πέψη γενικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όποιος επηρεάζεται από την οξύτητα του στομάχου δεν πρέπει να το δοκιμάσει, καθώς μπορεί να αυξήσει το πρόβλημα».

Ανακουφίζει το αίσθημα της δίψας

«Το λεμόνι περιέχει οργανικά οξέα, όπως το κιτρικό οξύ, που διεγείρουν τη σιελόρροια και ανακουφίζουν τη δίψα», λέει η Folcha. Συνιστά όμως προσοχή αφού πρέπει να ανακατεύεται πάντα με νερό, καθώς το σκέτο λεμόνι μπορεί να βλάψει το σμάλτο των δοντιών.

Βελτιώνει την επιδερμίδα

Το δέρμα αγαπά τη βιταμίνη C, η οποία βρίσκεται σε όλα τα εσπεριδοειδή, συμπεριλαμβανομένων των λεμονιών. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση βιταμίνης C βελτιώνει την επιδερμίδα και η Folcha συμφωνεί. «Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, για την υγεία των οστών, των δοντιών και του δέρματος. Βοηθά επίσης στον σχηματισμό κολλαγόνου, καθώς και στην ενίσχυση της όψης του δέρματος και στη σωστή επούλωση των πληγών».

Κάνει καλό στην υγεία γενικότερα

Η Folcha εξηγεί πως η τακτική κατανάλωση νερού με λεμόνι είναι ιδανική για τη συνολική ευεξία. «Μπορεί να βοηθήσει στην τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος, έχοντας περισσότερες πιθανότητες να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις». Επιπλέον, όταν νιώθουμε άρρωστοι, αν προσθέσουμε στο νερό με το λεμόνι και λίγο τζίντζερ, τότε αποτελεί ιδανικό φάρμακο.