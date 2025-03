Θέλεις να γίνεις πιο επιτυχημένος στη ζωή σου; Κοινωνικός ψυχολόγος αποκαλύπτει τον “χρυσό” κανόνα

Η κάθε απόφαση που λαμβάνουμε είναι σημαντική για την πορεία της ζωής μας

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σου, αν είχες λάβει στο παρελθόν εντελώς διαφορετικές αποφάσεις; Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, από την πιο ασήμαντη μέχρι την πιο σημαντική, κάθε απόφαση μπορεί να καθορίσει το παρόν και το μέλλον μας. Σύμφωνα με τον Τζεφ Μπέζος, οι άνθρωποι θα έπρεπε να λαμβάνουμε αποφάσεις, έχοντας λάβει υπόψη μας μόλις το 70% των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας. Και υπάρχει λόγος πίσω από αυτό.

Ο καθηγητής ψυχολογίας Μπέρι Σγουάτς, στο βιβλίο του «The Paradox of Choice: Why More Is Less», υποστηρίζει πως όλοι μας είθισται να παίρνουμε αποφάσεις, ακολουθώντας έναν από τους δύο τρόπους. Η πρώτη κατηγορία ανθρώπων - οι “Maximizers” - επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που έχει, ερευνα και συγκρίνει όλα τα δεδομένα, ώστε να είναι σίγουρη πως έχει καταλήξει στην καλύτερη απόφαση. Η δεύτερη κατηγορία - οι “Satisficers” - από την άλλη, χρειάζεται να γνωρίζει μόνο τις βασικές και απαραίτητες πληροφορίες του θέματος, προκειμένου να πάρει μια απόφαση.

Και στις δύο περιπτώσεις, βέβαια, υπάρχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία, αφού κάθε φορά που χάνεται το μέτρο, δημιουργούνται προβλήματα. Στο πρώτο παράδειγμα, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μας, κάνοντας ξανά και ξανά τις ίδιες σκέψεις που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ενώ στο δεύτερο παράδειγμα, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να οδηγηθούμε σε σφάλμα, αφού αγνοούμε σημαντικά στοιχεία.

Ο κανόνας για να παίρνεις πάντα σωστές αποφάσεις στη ζωή σου

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, ο Τζεφ Μπέζος έρχεται να αποκαλύψει τον «χρυσό» κανόνα, που αν εφαρμόσεις στη ζωή σου, θα γίνεις πιο επιτυχημένος και πιο ευτυχισμένος στην καθημερινότητά σου. Σύμφωνα με έρευνες, ο καταιγισμός πληροφοριών που λαμβάνουμε, λειτουργεί σαν εμπόδιο στη λήψη σωστών αποφάσεων. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως για να οδηγηθούμε στο ιδανικό μονοπάτι, πρέπει να διαχωρίσουμε τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας και να χρησιμοποιήσουμε μόνο όσα μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν. Με άλλα λόγια δεν χρειάζεται να καταναλώσεις μια ολόκληρη τούρτα για να καταλάβεις, αν είναι φρέσκια. Αν όχι ένα, δύο ή τρία κομμάτια είναι υπεραρκετά.

Η ισορροπία, λοιπόν, πρέπει να αποτελεί στόχο σου. Την επόμενη φορά, που θα χρειαστεί να λάβεις μια σημαντική απόφαση για τη ζωή σου, να θυμάσαι πως ούτε η υπερανάλυση ούτε οι βιαστικές κινήσεις θα σε βοηθήσουν να λάβεις τη σωστή απόφαση. Η επιτυχία βρίσκεται κάπου στη μέση. Όπως λέει και ο Τζεφ Μπέζος, τα ⅔ των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι τελικά εκείνα που θα μας βοηθήσουν στη λήψη της καλύτερης απόφασης.