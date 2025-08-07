Πώς τα άτομα με υψηλό EQ διαχειρίζονται αποτελεσματικά το άγχος, σύμφωνα με την επιστήμη

Οι άνθρωποι με υψηλό EQ διαθέτουν μια μοναδική ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις αγχωτικές καταστάσεις, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.

Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες αποτελούν κομμάτι της ζωής. Καμία ημέρα δεν είναι ίδια με την προηγούμενη, συνεπώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να διαχειριστούμε ό,τι προκύψει. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) δεν είναι ότι προλαβαίνουν ή αποφεύγουν τα προβλήματα, απλώς έχουν αναπτύξει μια αποτελεσματική στρατηγική, ώστε να αντιμετωπίζουν καθετί που συμβαίνει. Μπορεί η πλειονότητα του κόσμου να στρεσάρεται ενώπιον μιας χαοτικής κατάστασης, να μην γνωρίζει πως να διαχειριστεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα ή μια επαγγελματική αποτυχία, όμως αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ σε ένα άτομο με υψηλό EQ.

Έχει επιβεβαιωθεί, πως οι άνθρωποι με αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους μια πρακτική που ονομάζεται «θετική αναδιαμόρφωση» (positive reframing). Τι ακριβώς είναι αυτό; Θα είμαστε συγκεκριμένοι: κάθε φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, παύουν να εστιάζουν σε αυτό και επικεντρώνονται στον τρόπο που μπορεί να τους ευνοήσει. Για παράδειγμα, η σκέψη «αυτό το λάθος στη δουλειά επιβεβαιώνει ότι συνέχεια αποτυγχάνω» στο μυαλό των ανθρώπων με υψηλό EQ είναι «αυτή η αστοχία θα με βοηθήσει να πάρω ακόμα ένα μάθημα και να βελτιωθώ για το επόμενο project».

Η «θετική αναδιαμόρφωση» είναι το μυστικό των ατόμων με υψηλό EQ για την αντιμετώπιση του άγχους

Ωστόσο, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε το εξής: τα άτομα με υψηλό EQ δεν προσποιούνται ότι όλα είναι καλά. Όχι. Απλώς επιλέγουν να έχουν μια ρεαλιστική και εποικοδομητική θέση, που τους βοηθά να μειώσουν το άγχος που τους έχει καταβάλει και να προχωρήσουν μπροστά. Ψυχολογικές έρευνες που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια, επιβεβαιώνουν πως ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε κάθε κατάσταση, διαμορφώνει τις συναισθηματικές και σωματικές αντιδράσεις μας.

Ειδικότερα, μία μελέτη από το «Emotion» διαπίστωσε πως, όταν οι άνθρωποι επανεξετάζουν ένα αγχωτικό γεγονός, το επίπεδο του στρες που νιώθουν μειώνεται, διότι αλλάζει η οπτική γωνία από την οποία κοιτάζουν το «πρόβλημα». Αυτή η μετατόπιση ηρεμεί αποτελεσματικά το νευρικό σύστημα, δημιουργώντας μας μια αίσθηση ανακούφισης. Μία άλλη μελέτη, του 2012, από το Journal of Clinical Psychology, υποστηρίζει ότι η επανάληψη της ερμηνείας ενός περιστατικού μειώνει αισθητά το στρες και το άγχος, βοηθώντας τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της κατάστασης που βιώνουν κατά τη διάρκεια της συναισθηματικής σύγχυσης.

Unsplash

Συνοψίζοντας, η «θετική αναδιαμόρφωση» (positive reframing) δεν επηρεάζει μόνο τις σκέψεις μας, αλλά αλλάζει και τον τρόπο αντίδρασης του εγκεφάλου, βοηθώντας μας να γίνουμε πιο ανθεκτικοί στις αντιξοότητες. Εντάσσοντας αυτή τη στρατηγική στην καθημερινότητά μας, οι εκρήξεις άγχους (ή και θυμού λόγω έντασης) περιορίζονται σταδιακά, και η εσωτερική και εξωτερική ηρεμία είναι αυτή που κυριαρχεί. Μία από τις λέξεις - κλειδιά σε αυτή τη διαδικασία είναι η αυτογνωσία. Οι άνθρωποι με υψηλό EQ προσπαθούν καθημερινά να καλλιεργούν αυτή τη δεξιότητα, ώστε να παρατηρούν τις σκέψεις τους και να ελέγχουν τη δύναμή τους.

Πώς να εξασκηθείς στη «θετική αναδιαμόρφωση»; Αρχικά, εντόπισε τις αρνητικές σκέψεις στον συλλογισμό σου. Έπειτα, εξέφρασε τις ενστάσεις και τις αμφιβολίες σου για το μέγεθος τους. Στη συνέχεια, προσπάθησε να εντοπίσεις αυτή την οπτική γωνία, που θα σε βοηθήσει να βρεις το μάθημα που μπορείς να λάβεις, δηλαδή να συνειδητοποιήσεις τι έμαθες από αυτό που συνέβη. Τέλος, δημιούργησε ένα πλαίσιο που ξεχειλίζει από θετικότητα, αλλάζοντας ριζικά τον τοξικό τρόπο σκέψης. Η αισιόδοξη ματιά και η θετική στάση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εσωτερική γαλήνη.