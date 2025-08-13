“Άδεια κακής διάθεσης”: Κινεζική εταιρεία επιτρέπει στους υπαλλήλους να μην δουλεύουν, όταν δεν νιώθουν ψυχικά καλά

“Δεν είσαι καλά; Μην έρθεις στη δουλειά”, είναι ένας πιθανός διάλογος που μπορείς να ακούσεις στους διαδρόμους αυτής της εταιρείας. Όνειρό; Ναι.

Σε μια εποχή που το άγχος, η εξουθένωση και η ψυχική πίεση είναι καθημερινά φαινόμενα στον εργασιακό χώρο, μια κινεζική εταιρεία επιλέγει να πάει κόντρα στο ρεύμα και να δώσει προτεραιότητα στην ανθρώπινη ευημερία. Όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Ο λόγος για τη Fat Dong Lai, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που έχει εφαρμόσει μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή - και αξιοζήλευτη θα μπορούσε να πει κανείς - πολιτική: δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους της να πάρουν έως και 10 ημέρες «άδειας κακής διάθεσης» τον χρόνο - χωρίς να απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό. Δεν νιώθεις καλά σήμερα; Γύρνα σπίτι, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η πολιτική αυτή επιτρέπει στους εργαζομένους να πάρουν άδεια, όταν αισθάνονται συναισθηματικά εξαντλημένοι, πιεσμένοι, αγχωμένοι ή απλώς δεν έχουν καμία όρεξη για δράση. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια μορφή συναισθηματικής υποστήριξης που δεν βασίζεται σε ιατρικές διαγνώσεις, αλλά στον σεβασμό της ανθρώπινης ανάγκης για ξεκούραση, ηρεμία και αποφόρτιση. Άλλωστε, η ανθρώπινη (ψυχική) υγεία είναι πάνω από κάθε δουλειά. Και σε αυτήν την εταιρεία το γνωρίζουν καλά.

Η Κίνα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον εργασιακό τομέα που έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Γιου Ντονγκλάι, πιστεύει βαθιά πως η εργασία δεν θα έπρεπε να γίνεται εις βάρος της ψυχικής υγείας των υπαλλήλων, διότι τότε παύει να είναι ευχάριστη και δημιουργική. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές. Όταν κάποιος νιώθει δυστυχισμένος, πρέπει να μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω, χωρίς ενοχές». Ο Γιου Ντονγκλάι είναι παράδειγμα προς μίμηση - το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Και εμείς, θα θέλαμε σίγουρα να εργαζόμαστε στην εταιρεία του.

Η Fat Dong Lai έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη στην Κίνα για τις φιλικές προς τον εργαζόμενο πολιτικές της, ενώ με αυτή την τελευταία απόφαση ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από την εργασιακή υγεία και ευελιξία. Σε έναν κόσμο που η επαγγελματική εξουθένωση αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελέσουν με βεβαιότητα πρότυπο για κάθε επιχείρηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο σεβασμός της ψυχικής υγείας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, συνεπώς αυτή η είδηση εγκαινιάζει ένα καινούργιο και γεμάτο ελπίδα κεφάλαιο. Η Fat Dong Lai καταλαβαίνει απόλυτα πως οι άνθρωποι δεν λειτουργούν με προγραμματισμό και θέτει σε προτεραιότητα την ψυχική υγεία τους. Να, μια ωραία είδηση (επιτέλους).

